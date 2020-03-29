Московское метро «переименовало» станции из-за коронавируса

29.03.2020, 0:08, Новости дня

Станции метро «Домодедовская» и «Бабушкинская» временно «переименовали», чтобы напомнить пенсионерам о необходимости самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Наклейки у входов на станции заменены на «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская», передает РИА «Новости».

Как отметила пресс-служба департамента, таким шагом «решили напомнить, кого нужно оберегать в первую очередь в это непростое время».

Напомним, в России ввели ряд ограничений, которые должны способствовать борьбе с коронавирусом.

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