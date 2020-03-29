 

В Украине после введения карантина уровень преступности упал на 30% – Аваков

29.03.2020, 0:06, Новости дня

В Украине после введения карантина из-за коронавирусной инфекции снизился уровень преступности. Об этом 28 марта в эфире телеканала “Украина” сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

“У нас упал уровень преступности на 30%. Кражи – потому что, наверное, люди дома сидят. По всем статьям у нас на 30% падение преступности”, – сказал он.

Отвечая на вопрос о тех, кто пытаются попасть к людям под видом борьбы с коронавирусной инфекцией, министр подчеркнул, что ни одна служба в Украине не занимается дезинфекцией у граждан дома.

“Это мошенники. Если вы не вызывали такую службу – к вам никто не придет. Мы за этим тоже следим, тоже видим эти процессы, считаем, пока они незначительны, это больше хайп”, – заявил Аваков.

Самым большим преступлением он считает, “когда народ веселится и кушает шашлыки в парке, как будто ничего не происходит”.

С 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции Кабинет Министров Украины ввел карантин по всей стране. Он действует до 24 апреля.

По данным на 22.00 28 марта, число жителей Украины с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 356, за последние 24 часа выявлено 46 новых случая. Зафиксировано девять летальных случаев.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 640 тыс., из них 29 848 человек умерли, более 137 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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