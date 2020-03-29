Трамп предложил закрыть на карантин три штата

29.03.2020, 0:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения краткосрочного жесткого карантина в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, чтобы предотвратить распространение коронавируса в менее пострадавшие штаты, пишет Associated Press.

Штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси на данный момент занимают первое и второе место в США по количеству инфицированных (52,3 тыс. и 11,1 тыс. соответственно; всего в стране, по подсчетам Reuters, 115 тыс. заболевших). Нью-Йорк также лидирует по числу жертв – в штате скончались 728 человек, это немного меньше четверти всех умерших в США.

В то же время граничащий с Нью-Йорком штат Коннектикут занимает лишь 14-е место с 1,2 тыс. пациентов и 27 умершими.

На брифинге в субботу, пишет AP, Трамп заявил, что идею закрыть три северо-восточных штата, в которых традиционно побеждают демократы, ему предложил губернатор Флориды Рон Десантис.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо (Демократическая партия) заявил, что говорил с президентом утром в субботу, но он ничего не сказал о намерении закрыть штаты на карантин. Куомо отметил, что не понимает, как это будет выглядеть на практике и чего поможет добиться карантин “в медицинском плане”.

Как отмечает AP, федеральное правительство США вправе принимать меры для предотвращения распространения инфекционных заболеваний между штатами, однако неясно, имеет ли право Трамп ограничивать передвижение жителей штатов.

Президент заявил, что примет решение по этому вопросу в ближайшее время.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса к 28 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 649 тыс., умерло более 30,2 тыс. человек. Около 138 тыс. инфицированных выздоровели. США занимают первое место по количеству зараженных.