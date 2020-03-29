 

COVID-19 в Украине. Количество заболевших превысило 350 человек

29.03.2020, 0:06, Новости дня

В Украине подтверждено 56 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщило Министерство здравоохранения в Telegram.

“По состоянию на 22.00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев. Всего зафиксировано девять летальных случаев, пять человек выздоровели – повторные исследования не выявили вирус в организме”, – сказано в сообщении.

Как отмечается в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава, сейчас в Украине тестируют не только пациентов с подозрением на коронавирус, но и тех, кто с ними контактировал.

Детальной информации о количестве заболевших по областям ЦОЗ не приводит.

Підтверджено 356 випадків COVID-19(станом на 22:00, 28 березня)За результатами досліджень вірусологічної…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Laupäev, 28. märts 2020

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 марта, общее количество инфицированных в мире достигло 618 тыс., из них 28 823 человека умерли, более 135 тыс. выздоровели.

По состоянию на утро сегодняшнего дня в Украине было официально подтверждено 311 случаев заражения и восемь связанных с COVID-19 смертей. После этого Черновицкая ОГА сообщала о 12 новых подтвержденных случаях.

МУЛЬТИМЕДИАКарта распространения коронавируса в Украине / Gordonua.com via Carto.com

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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