Эксперты рассказали о пользе перловой каши

28.03.2020, 23:57, Новости дня

Диетологи рассказали, что регулярное употребление перловой каши способно снизить риск ожирения, диабета, некоторых видов рака, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам ученых, перловая крупа содержит калий, железо и витамин В6, которые поддерживают сердечно-сосудистые функции. Клетчатка, которая содержится в крупе, помогает контролировать кровяное давление, а также снижает уровень висцерального жира.

Кальций, магний, медь и фосфор, содержащиеся в составе перловой каши, способствуют здоровью костей и поддержанию выносливой скелетной системы.