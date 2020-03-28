Эксперты рассказали о пользе перловой каши
28.03.2020, 23:57, Новости дня
Диетологи рассказали, что регулярное употребление перловой каши способно снизить риск ожирения, диабета, некоторых видов рака, а также сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам ученых, перловая крупа содержит калий, железо и витамин В6, которые поддерживают сердечно-сосудистые функции. Клетчатка, которая содержится в крупе, помогает контролировать кровяное давление, а также снижает уровень висцерального жира.
Кальций, магний, медь и фосфор, содержащиеся в составе перловой каши, способствуют здоровью костей и поддержанию выносливой скелетной системы.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет