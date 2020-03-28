Специалисты смогли определить породы маленьких собак, которых разводили в Древнем Риме

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28.03.2020, 23:57, Новости дня

Жители Древнего Рима любили заводить в качестве домашних питомцев собак миниатюрного размера. Ученые выяснили, что популярностью пользовались маленькие собачки, которые напоминают чихуахуа или пекинесов.

Исследования археологов говорят о том, что у жителей Древнего Рима было два вида небольших собак: одни были среднего, а вторые – меньшего размера.

Когда специалисты делали раскопках некрополя, они обнаружили останки очень маленькой собачки, которую похоронили вместе с хозяином. Собака отличалась короткими лапами и приплюснутым носом, а ее высота составила 20 сантиметров. Структура скелета указывает на то, что небольшая собачка могла напоминать пекинеса или чихуахуа.



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