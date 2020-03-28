 

В Чечне предпринимаются меры по “обрыву цепочки распространения коронавируса”

28.03.2020, 23:55, Новости дня

В Чеченской Республике предпринимаются серьезные меры по противодействию распространения коронавируса COVID-19: по улицам Грозного курсируют полицейские машины, из их громкоговорителей людей призывают оставаться дома.

"С завтрашнего дня на улицах не должно быть людей", — говорится в призывах. Сотрудники правоохранительных органов также просят жителей проявить понимание и соблюдать рекомендации руководства республики, предупреждая, что отношении нарушителей будут приниматься жесткие меры, сообщает РИА Новости.

Ранее глава республики Рамзан Кадыров заявил, что в регионе будут приняты жесткие меры для того, чтобы оборвать цепочку распространения коронавирусной инфекции. С 28 марта местные власти ввели ограничения на передвижения внутри республики, а также въезд в Грозный для всех, кроме горожан, работников государственных органов, жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и представителей СМИ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Дмитрий Шепелев заявил об уходе с Первого канала

13.02 / Пентагон включил Россию и Китай в число угроз для США в Африке

12.02 / Порошенко: Зеленский может составить мне компанию в походах на допросы в ГБР, которое копает под “Минск”

02.02 / На следующей неделе в большинстве областей Украины ожидается до +13 °С – синоптик

02.02 / Колонна турецкой военной бронетехники пересекла границу с Сирией

28.03 / В Общественной палате предложили расширить помощь малому бизнесу

23.02 / На Урале задержали специалиста по кибербезопасности Александра Литреева по подозрению в покупке наркотиков

18.02 / Результаты «Диктанта Победы» решено засчитывать при поступлении в вузы

07.03 / ВОЗ: В мире зарегистрировано 101,9 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 3,5 тысяч человек

26.02 / Песков заявил, что Россия не проводит политику принуждения Украины к братским отношениям силой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска