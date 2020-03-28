В Чечне предпринимаются меры по “обрыву цепочки распространения коронавируса”

28.03.2020, 23:55, Новости дня

В Чеченской Республике предпринимаются серьезные меры по противодействию распространения коронавируса COVID-19: по улицам Грозного курсируют полицейские машины, из их громкоговорителей людей призывают оставаться дома.

"С завтрашнего дня на улицах не должно быть людей", — говорится в призывах. Сотрудники правоохранительных органов также просят жителей проявить понимание и соблюдать рекомендации руководства республики, предупреждая, что отношении нарушителей будут приниматься жесткие меры, сообщает РИА Новости.

Ранее глава республики Рамзан Кадыров заявил, что в регионе будут приняты жесткие меры для того, чтобы оборвать цепочку распространения коронавирусной инфекции. С 28 марта местные власти ввели ограничения на передвижения внутри республики, а также въезд в Грозный для всех, кроме горожан, работников государственных органов, жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и представителей СМИ.