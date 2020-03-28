Хакер взломал сайт авиакомпании и летал в Нью-Йорк бесплатно

28.03.2020, 23:55, Новости дня

Мужчина взломал сайт авиакомпании Brussels Airlines и летал бизнес-классом бесплатно. Как сообщает издание Independent, 25-летний пассажир три раз смог слетать в Нью-Йорк, не заплатив за билеты.

Как сообщает издание, мужчина покупал билеты, а после аннулировал их. Но при этом манипулируя URL-адресом так, чтобы бронь оказывалась действительной, хотя средства возвращались ему на счет.

Теперь авиакомпания требует у нарушителя компенсации в размере 20 тысяч евро. В эту сумму входит стоимость трех билетов до Нью-Йорка бизнес-классом (каждый по 6 тысяч евро) плюс компенсация за то, что компании пришлось изменить систему безопасности. Адвокат хакера не согласен с этой суммой. По его мнению, подзащитный не должен выплачивать авиакомпании средства за усовершенствование системы безопасности, так как он своими действиями показал им ее несовершенство. Решение по делу суд вынесет 30 марта.

Это далеко не первый случай мошенничества пассажирами с целью получения каких-либо льгот при перелете. Так в ноябре 2019 года в аэропорту Дели поймали мужчину, выдававшего себя за пилота. Мужчина переодевался в форму сотрудника авиакомпании Lufthansa и использовал поддельное удостоверение пилота, которое получил на съемках фильма в Бангкоке, и таким образом проходил на посадку без очереди.

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