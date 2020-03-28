Оскар Де Ла Хойя пожертвовал на борьбу с COVID-19 четверть миллиона долларов

28.03.2020, 23:55, Новости дня

Экс-чемпион мира по боксу в первом среднем весе Оскар Де Ла Хойя и его супруга пожертвовали на борьбу с пандемией коронавируса 250 тысяч долларов. Эти средства будут зачислены на счет одного из медицинских учреждений Лос-Анджелеса, где проходила курс лечение мать спортсмена.

Как отметил Де Ла Хойя, они пожертвовали эти средства на покрытие критических непредвиденных расходов. "Я бросаю вызов знаменитостям, спортсменам, лидерам бизнеса и общественным деятелям. Сделайте пожертвование в адрес ваших местных больниц, чтобы помочь во время этого кризиса", — цитирует высказывание экс-чемпиона ТАСС.

Оскар Де Ла Хойя, завоевавший в 1992 голу золото Олимпийских игр в Барселоне, был одним из сильнейших боксеров своего времени. На профессиональном ринге он провел 45 боев, одержав победы в 39 из них и потерпев шесть поражений. После завершения карьеры Де Ла Хойя сосредоточился на промоутерской деятельности.