Мнение: Жителей Донбасса приравняли к дипломатам

28.03.2020, 23:31, Разное

С 30 марта Россия полностью перекрывает границы из-за ситуации с коронавирусом.

Выехать из России или въехать в страну можно лишь до полуночи воскресенья. В 00 часов 00 минут понедельника «карета превратится в тыкву». Но не для всех.

Сильно удивил список тех, кому и после 30 марта можно пересекать границу в любом направлении.

Недоумение вызвало, что к дипломатам и экипажам судов приравняли, к примеру, и «граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии паспорта гражданина Российской Федерации» (это дословная цитата из Распоряжения правительства № 763-р от 27 марта 2020 г.)

Выходит, что жители самозваных ЛНР и ДНР могут шастать туда-сюда хоть в апреле, хоть в мае?

Интересно, что правительство не признает ЛНР и ДНР, называя их территориями «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Но я не понимаю, зачем делать им исключения? Если речь про граждан России, пусть возвращаются и уже не едут на Украину. А если едут, пусть на Украине и остаются.

Фотография отсюда