 

За сутки число зараженных COVID-19 в мире выросло более чем на 62 тыс. человек

28.03.2020, 23:30, Новости дня

Более 62 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Число смертельных исходов выросло на 3 тыс. 159, передает ТАСС.

Всего в мире зафиксировано 571 тыс. 678 случаев коронавируса, из них 324 тыс. 343 – в Европе, 101 тыс. 462 – в Западно-Тихоокеанском регионе, 100 тыс. 314 – в Южной и Северной Америках.

Умерли 26 тыс. 494 человека: 18 тыс. 740 – в Европе, 3 тыс. 592 – в Западно-Тихоокеанском регионе, 1 тыс. 485 – в Южной и Северной Америках.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон предупредил лидеров стран Евросоюза об угрозе развала Шенгенской зоны в случае неготовности стран ЕС продемонстрировать солидарность на фоне пандемии коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Компания Great Wall вернётся в Россию в 2020 году

27.03 / Актер из Грузии рассказал о съемках в российском сериале

22.02 / Панарин обновил рекорд “Рейнджерс” и превзошел Гретцки

03.02 / Коронавирус русским нипочем: многие россияне решили остаться в Ухане

20.02 / ФСБ выявила крупную сеть подпольных оружейников

10.02 / DM – BP призывают отказаться от доли в «Роснефти» в пользу «зелёных» технологий

21.02 / В США россиянка раскаялась и получила срок

04.02 / У известного американского радиоведущего обнаружен рак легких

06.02 / Визит Лаврова в Латинскую Америку: первая остановка на Кубе

16.03 / Правительство Кыргызстана вводит госрегулирование на муку, хлеб, растительное масло и сахар

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска