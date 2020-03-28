Певец Данко настаивает на ДНК-тесте с ребенком от бывшей любовницы

28.03.2020, 23:30, Разное

Певец Данко настаивает на проведении ДНК-теста для доказательства либо опровержения его отцовства в отношении ребёнка, рождённого его экс-любовницей Олесей Сазыкиной. Последняя на протяжении нескольких недель посещает разного рода шоу, в которых делает противоречивые заявления.

Ранее она называла отцом своего сына Германа Андрея Григорьева-Апполонова. При этом ДНК-тест опроверг эти слова. Теперь Сазыкина связывает своего ребёнка с певцом Данко. Сотрудничество с 51-летним певцом проходило в 2000-х, став началом романа. Олеся Сазыкина сообщила, что в шоу-бизнесе Данко всегда называли бабником, а его отношения развивались не только с ней, но и другим женщинами в то же время. Несмотря на это, девушка решила родить малыша, поскольку «всегда хотела сына».

Певец Данко имел информацию о наличии у него предполагаемого ребёнка. Он старался уделять внимание возможному сыну, но из-за графика это удавалось не всегда. На протяжении многих лет артист выплачивал алименты, поскольку считал себя ответственным за жизнь мальчика. Теперь, после появления Олеси Сазыкиной в эфире ток-шоу с заявлениями о том, что отцом ребёнка является другой житель Данко выразил своё негодование. Артист желает разобраться в сложившейся ситуации.

В эфире «Светской хроники» во время разговора с Сазыкиной Данко заявил о необходимости сделать ДНК-тест для подтверждения отцовства. Он считает, что на протяжении многих лет жительница его обманывала.