«Роснефть» объявила о прекращении работы в Венесуэле

28.03.2020, 23:12, Новости дня

Российский государственный нефтяной концерн «Роснефть» объявил о прекращении деятельности в Венесуэле и о продаже всех своих активов в этой стране. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в субботу на сайте компании.

В заявлении говорится, что «Роснефть» решила продать все свои венесуэльские активы компании, которая на 100% принадлежит правительству России. Название компании в пресс-релизе не приводится. Речь идет «о продаже долей и прекращении… участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях», говорится в заявлении.

США уже в течение длительного времени оказывают на Россию давление с целью прекращения всех бизнес-операций Москвы в Венесуэле и поддержки режима Николаса Мадуро.

В «Роснефти», которую возглавляет Игорь Сечин, входящий в окружение российского президента Владимира Путина, заявили, что «все активы и торговые операции ПАО “НК “Роснефть” в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы».

«В результате исполнения соглашения и реализации активов ПАО “НК “Роснефть” получит на баланс одного из своих 100%-х дочерних обществ пакет собственных акций в размере 9,6%», – добавили в компании.

Наблюдатели предполагают, что это решение является попыткой Москвы защитить «Роснефть» от нового раунда американских санкций, не отказываясь при этом от поддержки режима Мадуро.

Продажа активов может защитить «Роснефть» от возможных санкций путем передачи контроля над венесуэльскими операциями некоему государственному предприятию, которое, в отличие от «Роснефти» не несет ответственности перед частными инвесторами.

Дочерняя компания «Роснефти», занимающаяся поставками нефти потребителям в Европе, оказалась недавно под американскими санкциями. Власти США пообещали усилить давление на компанию с целью прекращения ее деятельности в Венесуэле, пишет Reuters.