 

Диетологи назвали витамины, способные задерживать накопление жира в организме

28.03.2020, 23:09, Разное

Диетологи назвали витамины, способные задерживать процесс накопление жира в организме человека. Их употребление помогает избавиться от лишнего веса, а также поддерживать здоровье.
Первым в списке специалистов находится витамин D. Оказывается, он стимулирует сжигание жира. Так происходит потому, что в процессе похудения огромную роль играет здоровый сон и хороший обмен веществ. Для двух этих процессов в организме должно быть достаточное количество витамина D.

Уменьшение количества гормонов щитовидной железы может заметно замедлить метаболизм. Для того, чтобы изменить ситуацию, специалисты рекомендуют применять цинк. Данный микроэлемент способствует уменьшению уровня меди в организме.

Сейчас практически каждый человек ежедневно попадает в стрессовые ситуации, которые приводят к сильному напряжению в теле. С целью поддержания здоровья нужно избавляться от стресса и помогать мышцам расслабляться. Для этого необходимо употреблять магний. Диетологи также рассказали о том, что берберин способствует нормализации уровня глюкозы в крови. Кроме того, он оказывает противовоспалительный эффект и противодействует диабету.

Тем не менее, стоит помнить о том, что перед употреблением любых витаминов, следует проконсультироваться со специалистом и сдать все необходимые анализы.



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