Решено ограничить въезд в Кировск и Апатиты

28.03.2020, 23:08, Новости дня

Для борьбы с распространением коронавируса въезд в Кировск и Апатиты решено ограничить, сообщил оперативный штаб Мурманской области.

Въезд собрались ограничить на две недели. Решение о новых мерах по борьбе с коронавирусом принял глава региона Андрей Чибис. Такой шаг объясняется угрозой распространения инфекции, а также «увеличением числа людей с предварительно положительным результатом анализа» в Апатитско-Кировском районе.

Решение вступит в силу с 6.00 мск воскресенья, передает ТАСС.

С субботы в России вводится ряд ограничений, которые должны способствовать борьбе с коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса.

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