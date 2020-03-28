Звезде сериала “Кадетство” Емельянову грозит взыскание штрафа за нападение на медика и полицейского

28.03.2020, 22:53, Разное

Неадекватное поведение известного актера Кирилла Емельянова, известного по участию в популярном сериале “Кадетство”, может обернуться для него серьезными негативными последствиями, в том числе – взысканием большого штрафа. Во время собственного недомогания молодой артист позволил себе напасть на медика и полицейского.

Данная тема была озвучена в рамках эфира телепередачи “Ты не поверишь!”, выходящей на канале НТВ. Сообщается, что не так давно находящемуся дома Емельянову неожиданно стало плохо, поэтому ему пришлось вызвать “скорую”. Однако, при выполнении прибывшими медиками своих служебных обязанностей, актеру что-то не понравилось в их поведении, и он посчитал адекватным применить к одному из врачей грубую силу. Прибывший на вызов полицейский также подвергся нападению телезвезды.

По мнению адвоката Емельянова, его подопечный вряд ли будет отправлен за решетку, однако не исключено его заключение под арест на 15 суток. При этом, вероятнее всего, артисту придется заплатить большой штраф, сумма которого может достигать 50 тысяч рублей.

Примечательно, что многие соседи знаменитости встали на сторону правоохранительных органов и высказали мнение, мол, за хулиганское поведение Емельянова следует наказать. В частности, одна из соседок преклонного возраста заявила, артисту не помешает “легкая трепка”.