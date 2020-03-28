 

ЛНР сообщила о первом положительном тесте на коронавирус

28.03.2020, 22:53, Новости дня

В ЛНР зафиксирован первый положительный тест на коронавирус, сообщила глава минздрава республики Наталия Пащенко.

Она подчеркнул, что «это не окончательный диагноз», но «уже первый звоночек, который должен насторожить, и население в том числе». Диагноз «требует подтверждения», проверка займет «несколько суток», передает РИА «Новости» со ссылкой на ГТРК ЛНР.

Пащенко сообщила, что пациент – житель Славяносербского района, он прибыл в ЛНР и был на самоизоляции, общался только с членами семьи, которые уже осмотрены медиками. Его поместили в боксированное отделение больницы после появления первых клинических признаков.

Проводятся «и лечение, и обследование», пациент «находится в удовлетворительном состоянии», у него «нормальная температура», угрозы для жизни нет, сказала Пащенко.

Напомним, в ЛНР рассказали о мерах по противодействию коронавирусу.



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