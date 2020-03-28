В США подросток с коронавирусом скончался из-за отсутствия страховки

28.03.2020, 22:53, Разное

В США подросток с выявленным коронавирусом умер из-за отсутствия страховки. Зарубежные СМИ рассказали о смерти жителя Калифорнии возрастом 17 лет, которому отказали в предоставлении врачебной помощи по указанной причине.

Глава администрации муниципалитета Ланкастер Рекс Пэррис сообщил, что подросток был здоровым в пятницу и активно общался с друзьями. При этом уже в среду он умер. Пэррис подчеркнул, пациент, у которого выявил коронавирус, прибыл в медорганизацию, но не получил помощи по причине отсутствия у него страховки. Молодой человек был отправлен в другую больницу, а по дороге туда его сердце остановилось. Медики в течение 6 часов пытались спасти его жизнь, но в результате молодой американец умер.

Первоначально причиной смерти пациента считали COVID-19, но теперь представители системы здравоохранения США говорят о необходимости более детального рассмотрения сложившейся ситуации. Невзирая на позитивную реакцию при проверке на коронавирус, дело считают более сложным. Не исключается, что причина трагического исхода может быть иной. Барбара Ферр, возглавляющая Департамент здравоохранения США, заявила о необходимости дополнительной проверки по данному случаю.