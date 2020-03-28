 

В США подросток с коронавирусом скончался из-за отсутствия страховки

28.03.2020, 22:53, Разное

В США подросток с выявленным коронавирусом умер из-за отсутствия страховки. Зарубежные СМИ рассказали о смерти жителя Калифорнии возрастом 17 лет, которому отказали в предоставлении врачебной помощи по указанной причине.
Глава администрации муниципалитета Ланкастер Рекс Пэррис сообщил, что подросток был здоровым в пятницу и активно общался с друзьями. При этом уже в среду он умер. Пэррис подчеркнул, пациент, у которого выявил коронавирус, прибыл в медорганизацию, но не получил помощи по причине отсутствия у него страховки. Молодой человек был отправлен в другую больницу, а по дороге туда его сердце остановилось. Медики в течение 6 часов пытались спасти его жизнь, но в результате молодой американец умер.

Первоначально причиной смерти пациента считали COVID-19, но теперь представители системы здравоохранения США говорят о необходимости более детального рассмотрения сложившейся ситуации. Невзирая на позитивную реакцию при проверке на коронавирус, дело считают более сложным. Не исключается, что причина трагического исхода может быть иной. Барбара Ферр, возглавляющая Департамент здравоохранения США, заявила о необходимости дополнительной проверки по данному случаю.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Магазины станут меньше: россиянам пообещали перемены

23.03 / Названы лидеры среди смартфонов на рынке РФ

24.03 / Археологи в Нью-Мехико нашли новый подвид динозавров

02.02 / Кайли Дженнер поделилась ранее неизвестными кадрами в честь дня рождения дочери Сторми

17.02 / Скандалы: 10,5 миллионов исполнительных производств от российских приставов

12.02 / Мнение: Коротко по Сирии. 11.02.1020

14.03 / Агентство DARPA заключило контракты на разработку боевого морского беспилотника «Манта»

24.02 / Мнение: О казаках

08.02 / Наука: Как здоровое питание приводит к нервному расстройству

14.03 / Актёр Роман Полянский и певица Алина Гросу перестали скрывать свои чувства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска