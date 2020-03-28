Аваков: У нас в планах помочь антисептиками на спиртовой основе итальянцам и французам

28.03.2020, 22:45, Новости дня

Украина сможет поставлять антисептики в Италию и Францию, если снимет налог на технический спирт. Об этом в интервью “Бабелю”, которое опубликовано 28 марта, сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

“Украина – один из крупнейших в Европе производителей спирта, в частности технического, на основе которого делают антисептики. Сейчас они у нас в дефиците и продаются по бешеным ценам. Поэтому, по моей инициативе, на заседании правительства принято решение – открыть все спиртовые заводы на полную, в том числе те, которые последние годы “придерживали”, чтобы не было перепроизводства. Экспорт спирта – запрещен”, – заявил Аваков.

По его словам, еще одна проблема – это налог на технический спирт. Его приравнивают к налогу на спирт для водки.

“Когда снимут налог со спирта, полки наших аптек будут забиты антисептиками и каждый человек сможет их свободно купить. После этого у нас в планах помочь антисептиками на спиртовой основе итальянцам и французам”, – подчеркнул глава МВД.

Повышенный спрос на антисептики возник в связи с пандемией коронавируса, которую 11 марта объявила Всемирная организация здравоохранения. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 640 тыс., из них 29 848 человека умерли, более 137 тыс. выздоровели.

По данным на 28 марта, число жителей Украины с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 311 человек, из них 8 человек умерли, 5 уже выздоровели.

Госпредприятие “Укрспирт” 18 марта сообщило, что запустило в работу еще четыре завода из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением вируса COVID-19.