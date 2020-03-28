Режим пропуска для украинцев, которые еще возвращаются из-за границы, стал жестче – Аваков

28.03.2020, 22:45, Новости дня

Украинцев, которые еще не вернулись в страну после введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, будут жестче проверять на границе. Об этом сообщил 28 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует в Facebook его министерство.

“Режим пропуска для украинцев, которые до сих пор находятся за границей, стал жестче. В последующие дни еще будут авиарейсы из дальних стран, чтобы забрать всех наших граждан. Но будет другой режим проверок и принудительная обсервация. Мы сделали режим пропуска более жестким для наших граждан, используя опыт 15 стран-партнеров”, – цитирует ведомство министра.

Аваков также призвал политиков “не спекулировать на теме возвращения граждан домой и не искажать факты”.

Arsen Avakov Режим пропуску для українців, які досі перебувають за кордоном, став жорсткішимВ наступні дні ще будуть… Posted by МВС України on Laupäev, 28. märts 2020

С 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции Кабинет Министров Украины ввел карантин по всей стране. Он действует до 24 апреля.

В Украине к 28 марта официально подтверждены 311 случаев заражения (16 из них – в Винницкой области), восемь человек умерли (в Винницкой области смертей не зафиксировано).

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 640 тыс., из них 29 848 человек умерли, более 137 тыс. выздоровели.