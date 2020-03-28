В Стамбуле от отравления алкоголем умерло 53 туркменских мигранта, пытавшихся уберечься от коронавируса – СМИ

28.03.2020, 22:45, Новости дня

Вследствие отравления фальшивой водкой в Стамбуле погибли 53 гражданина Туркменистана, еще около 15 человек – в больнице, некоторые в тяжелом состоянии. Об этом сообщает турецкий телеканал CNN Türk, ссылаясь на источник среди организаторов похорон.

Люди массово отравились 19 марта. Сразу же из-за этого скончалось 15 человек (в основном именно мигранты из Туркменистана), еще более 60 были госпитализированы в реанимации стамбульских больниц.

Погибшие пили поддельную водку с целью защититься от коронавируса. Кроме того, они втирали ее в тело.

Погибших похоронили на специальной части кладбища для тех, кто не имеет родственников. Из-за ограничений, связанных с пандемией, родные не смогли прибыть на церемонию прощания.

По информации турецкого телеканала, полиция задержала 11 человек по подозрению в торговле самодельным алкоголем.

По состоянию на 28 марта, количество инфицированных в Турции – 7402 человека, умерло 108. 42 инфицированных выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса к 28 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 640 тыс., умерло более 29,8 тыс. человек. Около 138 тыс. инфицированных выздоровели.