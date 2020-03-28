В Великобритании пес помог девушке-инвалиду найти свою любовь

28.03.2020, 22:30, Разное

Жительница Великобритании вернулась к нормальной жизни и нашла мужа благодаря помощи своего пса, на которую полагается во всем. Из-за сложной болезни девушка прикована к инвалидному креслу.

Британка требует круглогодичного ухода, но ее помощник – собака Итан придает ей уверенности и дает возможность самой одеваться, ходить по магазинам и принимать душ. В 17-летнем возрасте у девушки начались судороги, и ее тело, помимо правой руки, оказалось парализованным. Она попала на несколько месяцев в больницу и могла принимать пищу только через трубку. Еще через время у жительницы Объединенного королевства диагностировали синдром Элерса-Данлоса, когда у человека соединительные ткани, обеспечивающие поддержку органов, а также кровеносных сосудов и костей, очень эластичны.

По совету двоюродной сестры девушка завела себе щенка, который прошел предварительное обучение, в процессе которого привыкал к шуму, движению и толпе. Научился пес открывать шкафы и нажимать на клавиши, а последние маневры животного специально адаптировали к нуждам больной клиентки. Проживая вместе с ней, пес помогает раздеваться в случае необходимости, брать продукты из холодильника, вещи с полок, приносить ключи и делать покупки в торговых точках.

Четыре года назад британка познакомилась на сайте знакомств с преподавателем математики. Вместе с Итаном жительница пришла в ресторан на свидание, и молодой человек с пониманием отреагировал на это, потому как еще в профиле будущей спутницы увидел ее совместные фотографии с псом. Он подружился с животным и даже сделал предложение возлюбленной во время прогулки с собакой. Спустя время пара сыграла свадьбу и отправилась в медовый месяц в круиз по норвежским фьордам. Собака осталась у родственников, но британка благодарна питомцу за все, что он сделал для нее.