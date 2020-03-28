Мнение: Почему школьники плохо учатся через интернет

28.03.2020, 22:30, Разное

Россия сейчас, как известно, один из мировых лидеров в области технологий связи. Гости из других стран неизменно удивляются, какая хорошая у нас мобильная связь, какой быстрый у нас интернет, и как дёшево русским обходятся эти удовольствия. Конечно, подкидывать шапки в воздух пока рано, — далеко не всё телекоммуникационное оборудование разрабатывается и производится в России, — однако в этом направлении тоже ведётся работа.

Причина нашего отрыва в том, что к 1992 году мы подошли в состоянии варварской отсталости, когда даже банальная медная «лапша» была ещё значительным дефицитом. Чтобы установить личный телефон в квартиру, нужно было отстоять очередь, при этом зачастую телефон давался один на две квартиры, а в некоторых случаях выданный телефон могли даже отобрать, чтобы подключить ваш бывший номер, например, соседке-сердечнице.

Западофилы, которые пришли к власти в девяностые годы, даже не пытались защищать отечественных производителей, из-за чего те массово разорялись. К примеру, в моём городе разорилась телефонная фабрика «Красная Заря», которую большевики в 1919 году отобрали у буржуев и переименовали в свою честь. Те модели телефонов и АТС, которые фабрика выпускала на излёте СССР, близко не могли конкурировать с современной техникой от «Сименса» и «Панасоника».

Перескочив сразу в другую технологическую эпоху, Россия оказалась в ситуации «чистого поля», и вынуждена была создавать инфраструктуру связи с нуля. Благодаря этому мы опередили развитые страны, которые были вынуждены поддерживать всё то, что создавалось в 60-70-80 годы, и продолжало неплохо работать в девяностые. Рывок дался нам слишком дорогой ценой, — мы надолго впали в серьёзную зависимость от импортного оборудования, — однако песни из слова не выкинешь, события развивались именно так.

Теперь, когда мы кратко пробежались по этому фрагменту нашей истории, посмотрим, как школьники учатся на карантине при помощи специально созданных для них сайтов. Цитирую письмо постоянного читателя:

Пара слов о реалиях дистанционного обучения в Москве.

1. Преподавательский состав действует без плана, по принципу «задать домашки и побольше». Видео в тему:

https://www.youtube.com/watch?v=_Z96pOAloVM

2. Все сайты (пусть оппозиционеры выясняют, что во сколько обошлось) лежат. Mos.ru, uchi.ru, сайты с тестами, всё это у учеников и у учителей работает после 10 вечера. Тесты и т.д. работают, как и положено у программистов, случайным образом. Ответить на последний вопрос теста и получить «сервер не найден» – золотой стандарт. Mos.ru, судя по признакам, не поддерживает старые OS и браузеры, айпады третей серии можно выкидывать. Поддержка сайтов захлебнулась, справки на сайтах ни о чём.

3. Тесты на сайтах и учебники не связаны вообще никак. В тесте вопрос — сколько дней шла блокада. В учебнике ответ — 900 дней, в исторической науке: 872 дня. Тест уходит на проверку, какой правильный ответ неизвестно. В тестах 4 варианта ответа, 2 одинаковые, буква в букву, можно выбрать один. По учебнику проходят крещение Руси, в тестах вопросы про Первую мировую.

4. Самая мякотка — дистанционные уроки. В пору «суверенного интернета» видеоуроки проходят по адресу zoom.us. Us, Иван! Юнайтед Стейтс, Соединённые Штаты Америки!

5. Если детей двое в семье, можно стреляться. Что-то там у школьных админов не получается, и постоянно рвётся синхронизация между сайтами, тем более, что учителя мечутся и выкладывают домашку рандомно от вотсапов до официальных сайтов. Ну и классика: это на их стороне проблема, спустя 5 звонков, а, не, на нашей.

В общем, никто ни к чему не готовился и не собирается готовиться, дети, родители и учителя в полной анархии. Это вам не учебниками барыжить.

Лично я по наводке читателей где-то раз в год смотрю на сайт «Учи.Ру». Сайт отличный — если несколько лет назад я готов был поставить ему три с плюсом, то сейчас это уже твёрдая пятёрка с минусом. Проблемы с хайлоадом, о которых сообщает читатель, и из-за которых вылетают сервера, уверен, админы оперативно решат.

К сожалению, и этот, и другие российские сайты для обучения школьников с разбегу налетели пятаком на то же препятствие, которое тормозило западный телеком последние десятилетия. Катастрофа в том, что Учи.Ру один в один повторяет школьную программу с её морально устаревшим делением на классы, вырожденной геймификацией и рельсовым «деревом» предметов.

Когда в школе умный Мозглин и глупый Ленивцев сидят за одной партой, слушая разбор какого-нибудь треугольного уравнения, даже самый ответственный учитель вынужден идти на компромиссы, халтурить. Если он будет ориентироваться на Мозглина, Ленивцев ничего не поймёт. Если он будет ориентироваться на Ленивцева, Мозглин вывихнет себе челюсть от зевков. Учитель обычно принимает соломоново решение: ориентируется на прокрустову школьную программу, которая одинаково плохо подходит всем ученикам в классе.

На сайтах обучение идёт индивидуально: нет никаких технических проблем, чтобы задать и Мозглину, и Ленивцеву именно тот уровень, на котором они будут получать новые знания быстрее всего. На практике, однако, сайты начисто игнорируют современные технологии, скармливая школьникам ровно то же самое, что они услышали бы в родных свежевыкрашенных стенах школьного здания. Проведу аналогию — это примерно как использовать электронную почту, чтобы посылать друг другу фотографии написанных шариковой ручкой писем.

Если мы возьмём даже современных школьников, которым последовательно увечат головы по устаревшему на 300 лет методу Яна Коменского, мы обнаружим, что 13-летний Мозглин знает математику на уровне восьмого класса, а его сосед по парте Ленивцев едва-едва освоил четвёртый класс. Ровно то же самое будет и по другим предметам: расширенные знания не позволяют ребёнку бежать впереди общего паровоза, а слабые знания не являются поводом притормозить школьника на год-другой. Все потеют в одном вагоне, двигаясь с одной скоростью и в одном направлении.

В итоге наши замечательные сайты, такие как Учи.Ру, например, используют современные технологии подобно мальчику из «Принца и нищего», который колол орехи при помощи большой королевской печати. А самое грустное в том, что если даже заслуженные педагоги, стоящие во главе этих сайтов, каким-то чудом осознают, как сильно отстали они от XXI века, ничего изменить они всё равно не смогут. В конце дня оценки ставит безнадёжно закостеневшая офлайновая школа, поэтому хороший сайт для дистанционного обучения, если таковой и появится, окажется для варящихся в системе школьников бесполезным.