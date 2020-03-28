Мнение: Город Куйбышев
28.03.2020, 22:01, Разное
Документальный фильм Гостелерадио СССР о Куйбышеве (нынешняя Самара).
Плюс открытки Куйбышева 1986 года.
https://visualhistory.livejournal.com/810904.html – еще фото тут
Касательно демографии, о которой говорят в комментариях, то:
Население Самарской области снижается еще с 90х.
Население Самары.С 2009 по 2014 наблюдался бурный рост, потом население снова начало сокращаться.
Источник: Colonel Cassad
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