Мнение: Город Куйбышев

28.03.2020, 22:01, Разное

Документальный фильм Гостелерадио СССР о Куйбышеве (нынешняя Самара).

Плюс открытки Куйбышева 1986 года.

https://visualhistory.livejournal.com/810904.html – еще фото тут

Касательно демографии, о которой говорят в комментариях, то:



Население Самарской области снижается еще с 90х.



Население Самары.С 2009 по 2014 наблюдался бурный рост, потом население снова начало сокращаться.