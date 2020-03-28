Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте

28.03.2020, 22:00, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил в субботу, что он думает над введением карантина в Нью-Йорке и некоторых районах штатов Нью-Джерси и Коннектикут. Президент сказал об этом, общаясь с журналистами в Белом доме перед отправкой в Вирджинию, где глава государства позднее участвовал в отправке госпитального судна Comfort в Нью-Йорк.

Отвечая на вопрос журналиста, президент сказал, что он не уверен в том, что деятельность компаний на территории США возобновится уже 12 апреля, учитывая недавние вспышки коронавируса сразу в нескольких крупных городах, включая Нью-Йорк.

«Посмотрим, что будет происходить», – сказал президент, добавив, что администрация «хочет вернуть нашу страну к работе». Трамп высоко оценил работу медицинского персонала во время пандемии коронавируса: «Доктора, медсестры, службы оперативного реагирования – все делают феноменальную работу, превосходную».

Президент заявил, что сегодня утром он поговорил по телефону с губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо и с губернатором Флориды Роном ДеСантисом.

«Мы думаем о некоторых вещах. Некоторые люди хотели бы ввести в Нью-Йорке карантин, потому что это эпицентр – Нью-Йорк, Нью-Джерси. Может быть, еще одно или пара других мест, некоторые районы Коннектикута [окажутся] в карантине. Я думаю об этом прямо сейчас», – заявил Трамп.

Президент добавил, что окончательное решение пока не принято, но «существует возможность того, что уже сегодня в какой-то момент мы введем карантин». По словам Трампа, карантин, предположительно, продлится две недели и определенно коснется Нью-Йорка, «возможно, Нью-Джерси и некоторых районов Коннектикута».

Отвечая на вопрос журналиста о возможном запрете на выезд из районов, в которых введут карантин, президент ответил утвердительно: «Запрет на выезд. Потому что они [нью-йоркцы] создали проблемы во Флориде. Множество нью-йоркцев поехали на юг. Мы этого не хотим. Сильное заражение».

Трамп добавил, что у него сложился «хороший диалог» с губернатором Эндрю Куомо: «Мы снабдили его множеством вещей. Мы предоставляем ему четыре дополнительных медицинских центра… Это помимо того, что мы уже передали», – подчеркнул президент.

Впрочем, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо тут же заявил, что он не говорил с Трампом о возможном введении карантина в Нью-Йорке.

«Я даже не знаю, что это означает. Я не знаю, как это может быть юридически осуществимо. И я не знаю, чего можно было бы этим добиться с медицинской точки зрения. Но я могу вам сказать, что мне не нравится даже то, как это звучит; даже не понимая, что это такое, мне не нравится то, как это звучит», – заявил Куомо.

Днем в субботу 28 марта в штате Нью-Йорк было подтверждено более 52 000 случаев заражения коронавирусом, в соседнем штате Нью-Джерси – 8825 случаев, в Коннектикуте – 1291 случай. Во всех трех штатах от COVID-19 скончались 6424 человека, большинство из них – в Нью-Йорке.