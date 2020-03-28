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28.03.2020, 22:00, Новости дня

#VOAэкспресс 28 марта 2020

Коронавирус в США

В субботу число случаев заболевания в США достигло 105 тысяч человек, в то время как число жертв инфекции составило 1814. США сейчас лидируют среди всех стран мира по количеству людей, заболевших коронавирусом. На втором и третьем местах – Италия и Китай.

Нью-Йорк и эпидемия COVID-19

Жители Нью-Йорка, ставшего одним из эпицентров эпидемии, пытаются привыкнуть к реалиям жизни в карантине. Те, кто привык регулярно заниматься спортом, ищут альтернативы привычным занятиям. А некоторые жители Нью-Йорка не просто пытаются приспособиться к новым условиям, а всеми возможными способами помогают врачам остановить эпидемию.

В то же время Нацгвардия штата оборудует полевой госпиталь для пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Коронавирус и кино

Коронавирус серьезно повлиял на киноиндустрию: из-за карантина многие кинотеатры были вынуждены приостановить работу, а съемки многих фильмов и сериалов откладываются на неопределенный срок. Несмотря на убытки, которые понесла киноиндустрия от эпидемии, есть и те, кто остался в выигрыше, как, например, стриминговые сервисы и онлайн-платформы, которые стали пользоваться куда большей популярностью. К тому же, из-за закрытия кинотеатров многие прокатчики перенесли на значительно ранние сроки онлайн-премьеры недавно вышедших картин.

Овации по всему миру

Аплодисменты – один из самых популярных способов выразить благодарность тем, кто находится на передовой борьбы с инфекцией – врачам, медсестрам, полицейским. По всему миру продолжительные овации стали регулярным флешмобом в честь тех, кто рискует своим здоровьем и жизнью, выполняя служебный долг.

Новости не о коронавирусе

Пока весь мир фактически оказался заперт в своих домах, самое время посмотреть на лучшие фотографии дикой природы. На этой неделе организаторы фотоконкурса Nature TTL Photographer of the Year опубликовали список победителей этого года. Снимки некоторых из них – в нашей подборке



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