Вы уволены!

28.03.2020, 21:55, Разное

Что на самом деле означает переход на удаленную работу: объясняет экономист.

Предстоящая неделя каникул — хороший повод для того, чтобы задуматься, что вы будете делать, когда обнулится ваше рабочее место. Не смотреть каналы моделей, занимающихся спортом на террасах своих особняков, не читать сторис звездоблогеров о том, как раскрутить собственный канал и не обращать внимания на советы экспертов по удаленной работе. Дивный новый мир онлайн коммуникаций может оказаться совсем не таким приятным, каким он выглядел, пока вы, сидя в теплом офисе, косились на экран смартфона и свайпили фотографии привлекательных лиц.

Перевод на удаленную работу — это лекарство с очень сильными побочными последствиями, лекарство, которое для основной массы работников будет чрезвычайно горьким.

На самом деле мы просто не отдаем себе отчет, в какой степени экономика больших городов заточена не просто на перемещение, а на «перемешивание» колоссальной человеческой массы. Чтобы приехать в офис, вам нужен автомобиль, такси или автобус. Чтобы находиться в этом офисе, вам нужна одежда. Чтобы вы могли работать, в течение дня вам надо что-то поесть и не один раз. По дороге с работы вы зайдете в магазин, купите что-то, пусть и ненужное, но! — потратите деньги, а значит, создадите спрос, который превратится в новые товары, услуги и рабочие места. Собравшись вместе и блуждая в лабиринтах большого города, люди каждую секунду создают спрос–спрос–спрос на товары–услуги–рекламу. А спрос рождает новое предложение. Именно так горожане создают работу друг для друга, чем больше, тем лучше.

И как только жители агломераций оказались запертыми в своих квартирах, городская экономика начала сжиматься, задыхаясь, как легкие, пораженные вирусом. Однако деньги, которые правительства всех стран начали раздавать гражданам, это не просто поддержка, которая должна позволить людям пережить черные недели карантина. У тысяч долларов и евро, которые получат люди, другая задача. Эти деньги должны не допустить обвала рынка труда и зарплат.

Нынешний кризис обусловлен не экономическими обстоятельствами, а политическими решениями. Экономику «поставили на паузу» вынужденно, и правительства рассчитывают, что как только ограничения будут сняты, бизнес обязательно начнет набирать обороты, и все будет хорошо. Но для этого надо соблюсти два условия. У людей должны быть деньги. У людей должна быть работа.

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Пособие по безработице — сложный экономический механизм, его задача: не допустить ситуации, в которой высококвалифицированный специалист, оставшись без средств, окажется вынужденным продавать свой труд за копейки. Если это произойдет, значит, мы потеряли для экономики опыт и знания такого специалиста. А предприниматель, столкнувшись с избытком предложения дешевого труда, потеряет мотивацию к каким бы то ни было технологическим ухищрениям. Зачем мне инновации и эффективность, скажет он, если любую дырку на производстве я могу заткнуть дешевыми рабочими руками?

При этом удаленная работа, на которую уповают люди, оказавшиеся на вынужденном карантине, несет для их заработков и для городской экономики серьезную угрозу. Неслучайно датские экономисты, комментируя беспрецедентные меры своего правительства по финансовой поддержке жителей и предпринимателей, подчеркивают, что речь сейчас не идет ни о каком «базовом доходе», и ситуация, когда работники трудятся на дому, получая «те же деньги», не может «стать привычной».

В чем тут дело? В том, что когда вы нанимаетесь на работу, то и вы, и наниматель «по умолчанию» предполагаете, что вам придется добираться до офиса, тратиться на свой внешний вид, покупать еду. В общем, с точки зрения экономики у вас есть некие «постоянные издержки», которые должны войти в вашу зарплату.

Но если вы нанимаетесь на работу «из дома», то работодатель так же по умолчанию «вычеркивает» эти издержки из предполагаемой зарплаты.

Зачем платить больше, чем может стоить ваша аренда квартиры и пакеты с крупой, которые вам доставит курьер. Не хотите работать на таких условиях? Ну и черт с вами,

скажет наниматель, найду других. Если уж речь идет об онлайн, то не все ли равно, где будет сидеть такой сотрудник: в центре Москвы или в Царево-Вирусово. Выбор большой, спрос превышает предложение. В середине позапрошлого века управляющие лондонских доков нанимали на поденную работу грузчиков, бросая в их толпу резиновые кольца. Колец было меньше, чем «самозанятых» соискателей, за кольца была драка, где побеждал самый сильный, который получал работу. На этом же принципе строится работа всех модных онлайн-платформ для найма: заставь людей драться за работу — и выбирай лучшего по минимальной цене.

Переход к удаленной работе несет и другие риски. Сейчас, например, в больших городах люди могут как-то жить в маленьких квартирах и студиях, приходя туда только спать, все остальное время они проводят вне дома. Но теперь потребуется гораздо больше свободного пространства в домашнем гнезде. Девелоперам все равно: вместо офисных центров они будут строить больше двухкомнатных квартир. Только вам за них придется больше платить.

Тот, кто умиляется удаленной работе, чаще всего путает ее со «свободным графиком» или фрилансом. Но это не одно и то же.

Сотрудник, имеющий привилегию появляться на рабочем месте, когда считает нужным, фактически получает не «зарплату», а ренту со своих уникальных навыков, знаний или статус. Фрилансер же просто продает результат своего труда. А вот «удаленному сотруднику» предстоит готовиться к неприятностям. Уже сейчас существует множество программ для контроля интенсивности и скорости такой работы. И спрос на них будет только расти. Начальника можно обмануть имитацией деятельности на рабочем месте, обмануть машину будет сложнее.

Спрос на электронные-потогоннные системы в РФ будет развиваться быстрее, чем где бы то ни было в мире. Во всяком случае, из заявленного плана поддержки экономики следует, что спасение утопающих должно стать делом рук самих утопающих. Начальство никак не выразило желания расстаться с накопленными запасами и предпочитает подождать, пока проблема не разрешится как-нибудь сама собой.

Поэтому зарплаты на каникулах должны будут оплатить предприниматели, налоги не отменены, а всего лишь отсрочены, повышение пособия по безработице до размеров МРОТ дело, конечно хорошее, только «на МРОТ» существовать нельзя даже на удаленной работе. Отсрочка выплат по кредитам будет компенсирована повышением процентов для тех, кто сможет платить. А снижение страховых взносов — дело правильное, только в этой ситуации оно едва ли мотивирует предпринимателей к найму новых сотрудников. Скорее всего, они будут думать, как избавиться от старых и заставить оставшихся работать еще интенсивнее — чтобы не столкнуться с необходимостью платить зарплаты при отсутствии притока наличных.

В зоне риска оказываются все — и в первую очередь те, кому сейчас предложили поработать на расстоянии или даже отдохнуть.

Дмитрий Прокофьев

экономист, для «Новой»