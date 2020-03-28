 

Певица Пинк по неосторожности сделала себе «неудачную» прическу

28.03.2020, 21:53, Разное

Певица Пинк показала поклонникам свою новую «неудачную» прическу. Знаменитость опубликовала на персональной странице в Instagram короткое видео, на котором пояснила о попытке постричься.
Алиша Бет Мур, которая более широко известна благодаря своему псевдониму Пинк, в ролике призналась, что пошла на реализацию спонтанной идеи после приёма алкогольных напитков. В целях создания интриги звезда появилась перед камерой в яркой шапке. После освещения предыстории сделанных изменений певица сняла головной убор. Как оказалось, Пинк пыталась сбрить волосы на висках, однако результат получил очень неровным. Окончила видео знаменитость призывом к поклонникам соблюдать условия карантина, беречь своё здоровье, а также стричься на дому.

Ролик просмотрели почти 2 млн раз. Поклонники артистки оставили большое количество комментариев, похвалив певицу за решимость. Многие признались, что не готовы к настолько необычным экспериментам со стилем.

Пинк уже свыше 14 лет состоит в официальных отношениях со спортсменом Кэри Хартом. Пара растит 2-х общих детей – дочь Уиллоу возрастом 8 лет и сына Джеймсона – 3 года.



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