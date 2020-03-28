«Роснефть» призвала США выполнить обещания и снять санкции

28.03.2020, 21:53, Новости дня

«Роснефть» после продажи активов в Венесуэле рассчитывает, что США выполнят публично данные обещания снять санкции, сообщил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

В ответ на вопрос о том, рассчитывает ли «Роснефть» на снятие санкций со своих «дочек», Леонтьев ответил, что компания выполнила свои обязательства и «имеет право ожидать исполнения публично данных обещаний от американских регуляторов», передает РИА «Новости».

Леонтьев пояснил, что «Роснефть» как «международная публичная компания» выполнила «обязательства» перед своими акционерами «в той ситуации, которая сложилась в мире» не по воле компании. Сделка соответствует интересам всех акционеров, сообщил пресс-секретарь.

Кроме того, он сообщил, что судьба 9,6% акций «Роснефти», которые компания получила в результате продажи активов в Венесуэле, «будет решаться акционерами».

Минфин США заявлял, что санкции снимут в ответ на «конкретные, значимые и поддающиеся проверке действия».

Напомним, «Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в латиноамериканской стране. «Роснефть» заключила соглашение с компанией, на 100% принадлежащей правительству России.

В феврале США ввели санкции против подразделения «Роснефти» Rosneft Trading, в марте – против швейцарской «дочки» «Роснефти» TNK Trading.