Подписчики раскритиковали Родиона Газманова за “пошлое” фото

28.03.2020, 21:53, Разное

Недавно отечественный певец и ведущий Родион Газманов разместил на своей странице в Instagram фотоснимок в компании девушки, который вполне можно назвать достаточно провокационным. Публикация знаменитости вызвала весьма неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованном фото Родион Газманов запечатлен спиной к объективу, направив лицо вполоборота к зрителю. Перед ним на коленях стоит девушка, лица которой не видно, но расположение тела является крайне недвусмысленным. Фотоснимок певец сопроводил откровением о том, что на архивном фото, снятом десяток лет назад, ему всего 29. “В голове ветер, энергии море, и мне абсолютно по барабану мнение окружающих”, – обосновал свое провокационное поведение в кадре исполнитель. Напоследок он добавил, что в настоящее время его мировоззрение в этом смысле не претерпело изменений.

Публикация знаменитости была воспринята фолловерами весьма неоднозначно. Часть поклонниц восприняли выразительную внешность молодого Родиона Газманова с восторгом, причем кое-кто из комментирующих даже пожелал оказаться на месте неизвестной девушки. Однако некоторые подписчицы выразили абсолютно противоположное мнение по поводу увиденного на снимке. “Фото не вашем характере, пошленько. Вы не такой”, – резюмировала подобные мысли одна из подписчиц.