Мнение: Письмо: “Всему виной рапанья натура”
28.03.2020, 21:51, Разное
Когда я пишу про доярок и их доильный аппарат, мне начинают кидать в личку шутки про нимфоманок, анекдоты про бой-баб и стихи Луки Мудищева о женах, насилующих мужей. Всем кажется, что доярки – это насильницы, поэтому своих доильных аппаратов никто не замечает.
То же самое про щипцы. Представляют щипцы как грубые требования, поэтому пишут в письмах “никогда не щипцевала”, хотя описывают сплошные щипцы.
Не видят у себя щипцов, не видят своих доильных аппаратов, не могут их опознать. Все время считают, что у них-то этого нет, ведь “инициатива была его”.
Давай все-таки научимся отличать щипцы от их отсутствия?
Щипцы возникают всегда, если ваш фокус на себе, а локус у другого человека. То есть когда у вас появляется нужда, которую другой должен удовлетворить. С этого момента и появляются щипцы. В виде ожидания они будут или обид, в виде уловок, намеков или просьб, не важно.
А СЗ ваша растет от обратной ситуации: когда фокус ваш на человеке, а локус у себя. Когда вы удовлетворяете его потребность, реальную потребность в вас, а не придуманную вами. Вот в этот момент ваша СЗ растет.
В первом случае вы тянете энергию из другого как вампир. И от вас закрываются.
А во втором случае от вас идет поток, приятный и полезный человеку, и человек ему открывается.
Понятны конструкции?
Давайте учиться видеть их в письмах и не ошибаться.
neznayka_242
Здравствуйте, уважаемая Эволюция!
Спасибо за все, что Вы делаете!
Пишу письмо с надеждой на разбор, аккаунту есть три месяца.
Мне 32, двое детей, замужем 13 лет, мужа люблю как близкого родственника, секса с ним не хочу, подала на развод, которого он не хочет, живем в моем доме. За последние лет пять у меня было несколько романов.
(Здесь очень деловитый Штурман, как мы видим, фокус на своих потребностях, локус блуждает в поисках кайфа. Многие уверены, что именно так и надо жить. Вчера одна одаренная из моих комментаторов тоже писала, что надо отстаивать свои интересы. Из всех мест у таких людей торчат щипцы и шарят, чем бы поживиться, находят кого-то вкусного и вцепляются)
С М. познакомились года два назад, пересекались по работе. Он женат, есть дочь, ему 33. Он первый проявил инициативу. Я ответила, он нравился мне, хотела, чтоб это было взаимно. Секс с ним нравился, он говорил, что я огонь в сексе.
(Любимый комплимент доярок от мужчин. Огонь. Обычно это значит “заездила ты меня, мать”, но доярка торжествует. Ей и невдомек в слиянии, что он не про свой огонь говорит, а про ее)
За последние полтора года мы дважды прекращали общаться. В такие периоды мне не хватало его, и вот, на НГ(прошло полгода, как мы перестали общаться), он поздравил меня, я ответила открыткой, еще через какое-то время написал, начал нейтральный диалог, я поддержала, так мы снова начали трахаться.
(Голодно ей было без него. Фокус на своих неудовлетворенных потребностях, локус одиноко развевается на ветру)
Он писал и звонил каждый день, инициатором встреч всегда был он, иногда я под благовидным предлогом отказывалась, потому что не было энергии на встречу, на секс.
Я была влюблена в него, хотела взаимности, но видела, что у него только сексуальное влечение. Как-то я не ответила ему на его несколько сообщений после его какого-то охлаждения.
(Хотелось не только секса, но и любви. Стала думать, как бы вытянуть из него любовь, придумала вот такие щипцы)
М: Я тебя обидел чем-то?Ты не хочешь общаться?
Я: Я сейчас не лучший собеседник, если ты не против, я сама тебе потом напишу
М: Что случилось?Помощь нужна?
Я: ты не против?
М: Нет. Помощь нужна?
(Обратите внимание, как щипцы выдаются за независимость. Она не говорит ему, что у нее все отлично и она занята работой, например. Она создает у него видимость, что с ней что-то не так, что-то случилось, она обижена или больна. Она заставляет его переживать, чтобы отжать внимание. Но делает вид, будто самодостаточна)
Несколько дней я молчала, занималась покупкой машины, он написал сам. Я скинула ему фото новой машины, и через пару дней мы уже трахались там на заднем сиденье, подарил регистратор. Я обняла его, поблагодарила, было очень приятно, хоть и регик был б/у.
(Вот, казалось бы, по своей инициативе как водится подарил регистратор. Она посмотрела этому дареному коню в зубы, но записала в эксель и положила в шкатулку. И положительно подкрепила объятием, чтобы продолжал в том же духе. Вот этим отличаются щипцы. Когда фокус на человеке, а локус у себя, вы думаете о том, что ему приятно, а не о том, что приятно вам и как бы вытянуть из него еще какую-то крошку)
Он всегда спрашивал, что я сказала дома, когда приезжала к нему, сначала я увиливала от ответа, потом попросила не спрашивать меня о таком.
(Здесь вот конкретная нужда у него. Он переживает, что муж его пристрелит или ей оторвет голову и он будет виноват, поэтому спрашивает. Но как только идет речь о его нужде, она становится загадочной и скрытной. А выдает это опять за независимость)
Презервативы всегда были у меня, однажды прихожу в номер, который он снял, он целует и говорит, “Только у меня презервативов нет”, потом я подумала, что он даже о таком не заморачивается.
И вот у него началось охлаждение. Он по-прежнему писал, но в таком ключе, как ” Я поехал”, “Я на работе”, ” Я проснулся “.
(Щи ее становились все более кислыми и он стал отодвигаться)
Вот последний, перед его ночной сменой, пишет вечером
М: Доброе утро!Только проснулся
Я:Выспался?Доброе утро!
М: Да, аж голова болит
М: Ты как?
Я : Хотела поехать в…. С детьми, но всю ночь сбивала температуру ( он знал, что у меня заболел ребёнок), сидим дома
М: Да у меня самого что-то голова болит
Я: Может, тебе выпить какие-нибудь противовирусное?
М: Уже выпил
И тут я убедилась, что нах..р не нужна ему, а оставить всё так ,молча,не захотела, подумала, что надо это как-то завершить.
(Раньше не было коронавируса и мы не встречали в письме ситуаций, когда всех граждан России отправили на карантин, а доярки требуют встреч. А теперь это в письмах все чаще. Здесь карантина пока не было, но он ей жалуется на головную боль и явно подозревает у себя начало заболевания, раз выпил противовирусное, а она негодует, что он не хочет приехать. Он заболевает, не хочет ее заразить, да и не до этого ему сейчас. Но доярка в гневе. Какой еще вирус, если есть Она? Есть уже мем про коронавирус и Сокровищ: “Все говорят о Нем, а лучше бы обо мне” или что-то в этом роде?)
Близился его праздник, я написала в этот же вечер, мол, хочу подарить тебе подарок, что нужней тебе, то или это
М: То есть, это тоже, себя подаришь
Я: Аа, ну все ясно, всегда было ясно
М: Тю,что случилось?
(Он отказывается от подарка, как порядочный мужчина, а она слышит в этом только одно: он лишает ее повода для встречи. Вот пример, когда якобы фокус на нем, она подбирает подарок, а на самом деле фокус на себе, она ищет повод для встреч и гневается, что не нашла)
Через день
М:Привет
Я:Здравствуй
М:Как ты?
Я:Ничего, работаю
М:Я тоже работаю,вызвали
Я: Я знаю)
М:Откуда?)))
Я:Не специально
(Здесь Ищейка не удержалась, призналась, что пристально следит. Понимаете, почему Ищейки всегда признаются? Они хотят намекнуть, что видят все “косяки” и надо поторопиться их компенсировать)
Больше он не писал. Прислал через неделю открытку,я не ответила, еще через неделю прислал открытку в мессенджер к празднику,я не открывала его сообщения, он позвонил, не ответила, подумала, что просто поздравление, щипцы.
(Она считает, что он ее щипцует? Видите, насколько в голове у доярки все наоборот?)
Вот прошло около месяца, вчера случайно пересеклись, мимоходом, он кивнул из машины, я кивнула, улыбнулась.
Пришла домой, хотелось ему что-то написать, но остановила себя, что не нужна человеку, что так и не смогла его влюбить в себя, хотя давно сама влюбилась, что надо оставить в покое свои мысли о нем.
(Ну вот она решила оставить мысли о нем. Сейчас оплетется виноградом и пойдет искать новую жертву. Будет шарить своим внешним локусом, подбирая того, кто мог бы дать ей удовольствие и желательно с гарантией. Фокус будет строго на себе. Поэтому опять не получится “влюбить в себя”. Щипцами в себя не влюбишь)
Скажите, Эволюция, если сочтете нужным что-то говорить вообще,эти “отношения” изначально были обречены или всему виной моя рапанья натура?
Источник: Эволюция
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