Мнение: Письмо: “Всему виной рапанья натура”

28.03.2020, 21:51, Разное

Когда я пишу про доярок и их доильный аппарат, мне начинают кидать в личку шутки про нимфоманок, анекдоты про бой-баб и стихи Луки Мудищева о женах, насилующих мужей. Всем кажется, что доярки – это насильницы, поэтому своих доильных аппаратов никто не замечает.

То же самое про щипцы. Представляют щипцы как грубые требования, поэтому пишут в письмах “никогда не щипцевала”, хотя описывают сплошные щипцы.

Не видят у себя щипцов, не видят своих доильных аппаратов, не могут их опознать. Все время считают, что у них-то этого нет, ведь “инициатива была его”.

Давай все-таки научимся отличать щипцы от их отсутствия?

Щипцы возникают всегда, если ваш фокус на себе, а локус у другого человека. То есть когда у вас появляется нужда, которую другой должен удовлетворить. С этого момента и появляются щипцы. В виде ожидания они будут или обид, в виде уловок, намеков или просьб, не важно.

А СЗ ваша растет от обратной ситуации: когда фокус ваш на человеке, а локус у себя. Когда вы удовлетворяете его потребность, реальную потребность в вас, а не придуманную вами. Вот в этот момент ваша СЗ растет.

В первом случае вы тянете энергию из другого как вампир. И от вас закрываются.

А во втором случае от вас идет поток, приятный и полезный человеку, и человек ему открывается.

Понятны конструкции?

Давайте учиться видеть их в письмах и не ошибаться.

neznayka_242

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо за все, что Вы делаете!

Пишу письмо с надеждой на разбор, аккаунту есть три месяца.

Мне 32, двое детей, замужем 13 лет, мужа люблю как близкого родственника, секса с ним не хочу, подала на развод, которого он не хочет, живем в моем доме. За последние лет пять у меня было несколько романов.

(Здесь очень деловитый Штурман, как мы видим, фокус на своих потребностях, локус блуждает в поисках кайфа. Многие уверены, что именно так и надо жить. Вчера одна одаренная из моих комментаторов тоже писала, что надо отстаивать свои интересы. Из всех мест у таких людей торчат щипцы и шарят, чем бы поживиться, находят кого-то вкусного и вцепляются)

С М. познакомились года два назад, пересекались по работе. Он женат, есть дочь, ему 33. Он первый проявил инициативу. Я ответила, он нравился мне, хотела, чтоб это было взаимно. Секс с ним нравился, он говорил, что я огонь в сексе.

(Любимый комплимент доярок от мужчин. Огонь. Обычно это значит “заездила ты меня, мать”, но доярка торжествует. Ей и невдомек в слиянии, что он не про свой огонь говорит, а про ее)

За последние полтора года мы дважды прекращали общаться. В такие периоды мне не хватало его, и вот, на НГ(прошло полгода, как мы перестали общаться), он поздравил меня, я ответила открыткой, еще через какое-то время написал, начал нейтральный диалог, я поддержала, так мы снова начали трахаться.

(Голодно ей было без него. Фокус на своих неудовлетворенных потребностях, локус одиноко развевается на ветру)

Он писал и звонил каждый день, инициатором встреч всегда был он, иногда я под благовидным предлогом отказывалась, потому что не было энергии на встречу, на секс.

Я была влюблена в него, хотела взаимности, но видела, что у него только сексуальное влечение. Как-то я не ответила ему на его несколько сообщений после его какого-то охлаждения.

(Хотелось не только секса, но и любви. Стала думать, как бы вытянуть из него любовь, придумала вот такие щипцы)

М: Я тебя обидел чем-то?Ты не хочешь общаться?

Я: Я сейчас не лучший собеседник, если ты не против, я сама тебе потом напишу

М: Что случилось?Помощь нужна?

Я: ты не против?

М: Нет. Помощь нужна?

(Обратите внимание, как щипцы выдаются за независимость. Она не говорит ему, что у нее все отлично и она занята работой, например. Она создает у него видимость, что с ней что-то не так, что-то случилось, она обижена или больна. Она заставляет его переживать, чтобы отжать внимание. Но делает вид, будто самодостаточна)

Несколько дней я молчала, занималась покупкой машины, он написал сам. Я скинула ему фото новой машины, и через пару дней мы уже трахались там на заднем сиденье, подарил регистратор. Я обняла его, поблагодарила, было очень приятно, хоть и регик был б/у.

(Вот, казалось бы, по своей инициативе как водится подарил регистратор. Она посмотрела этому дареному коню в зубы, но записала в эксель и положила в шкатулку. И положительно подкрепила объятием, чтобы продолжал в том же духе. Вот этим отличаются щипцы. Когда фокус на человеке, а локус у себя, вы думаете о том, что ему приятно, а не о том, что приятно вам и как бы вытянуть из него еще какую-то крошку)

Он всегда спрашивал, что я сказала дома, когда приезжала к нему, сначала я увиливала от ответа, потом попросила не спрашивать меня о таком.

(Здесь вот конкретная нужда у него. Он переживает, что муж его пристрелит или ей оторвет голову и он будет виноват, поэтому спрашивает. Но как только идет речь о его нужде, она становится загадочной и скрытной. А выдает это опять за независимость)

Презервативы всегда были у меня, однажды прихожу в номер, который он снял, он целует и говорит, “Только у меня презервативов нет”, потом я подумала, что он даже о таком не заморачивается.

И вот у него началось охлаждение. Он по-прежнему писал, но в таком ключе, как ” Я поехал”, “Я на работе”, ” Я проснулся “.

(Щи ее становились все более кислыми и он стал отодвигаться)

Вот последний, перед его ночной сменой, пишет вечером

М: Доброе утро!Только проснулся

Я:Выспался?Доброе утро!

М: Да, аж голова болит

М: Ты как?

Я : Хотела поехать в…. С детьми, но всю ночь сбивала температуру ( он знал, что у меня заболел ребёнок), сидим дома

М: Да у меня самого что-то голова болит

Я: Может, тебе выпить какие-нибудь противовирусное?

М: Уже выпил

И тут я убедилась, что нах..р не нужна ему, а оставить всё так ,молча,не захотела, подумала, что надо это как-то завершить.

(Раньше не было коронавируса и мы не встречали в письме ситуаций, когда всех граждан России отправили на карантин, а доярки требуют встреч. А теперь это в письмах все чаще. Здесь карантина пока не было, но он ей жалуется на головную боль и явно подозревает у себя начало заболевания, раз выпил противовирусное, а она негодует, что он не хочет приехать. Он заболевает, не хочет ее заразить, да и не до этого ему сейчас. Но доярка в гневе. Какой еще вирус, если есть Она? Есть уже мем про коронавирус и Сокровищ: “Все говорят о Нем, а лучше бы обо мне” или что-то в этом роде?)

Близился его праздник, я написала в этот же вечер, мол, хочу подарить тебе подарок, что нужней тебе, то или это

М: То есть, это тоже, себя подаришь

Я: Аа, ну все ясно, всегда было ясно

М: Тю,что случилось?

(Он отказывается от подарка, как порядочный мужчина, а она слышит в этом только одно: он лишает ее повода для встречи. Вот пример, когда якобы фокус на нем, она подбирает подарок, а на самом деле фокус на себе, она ищет повод для встреч и гневается, что не нашла)

Через день

М:Привет

Я:Здравствуй

М:Как ты?

Я:Ничего, работаю

М:Я тоже работаю,вызвали

Я: Я знаю)

М:Откуда?)))

Я:Не специально

(Здесь Ищейка не удержалась, призналась, что пристально следит. Понимаете, почему Ищейки всегда признаются? Они хотят намекнуть, что видят все “косяки” и надо поторопиться их компенсировать)

Больше он не писал. Прислал через неделю открытку,я не ответила, еще через неделю прислал открытку в мессенджер к празднику,я не открывала его сообщения, он позвонил, не ответила, подумала, что просто поздравление, щипцы.

(Она считает, что он ее щипцует? Видите, насколько в голове у доярки все наоборот?)

Вот прошло около месяца, вчера случайно пересеклись, мимоходом, он кивнул из машины, я кивнула, улыбнулась.

Пришла домой, хотелось ему что-то написать, но остановила себя, что не нужна человеку, что так и не смогла его влюбить в себя, хотя давно сама влюбилась, что надо оставить в покое свои мысли о нем.

(Ну вот она решила оставить мысли о нем. Сейчас оплетется виноградом и пойдет искать новую жертву. Будет шарить своим внешним локусом, подбирая того, кто мог бы дать ей удовольствие и желательно с гарантией. Фокус будет строго на себе. Поэтому опять не получится “влюбить в себя”. Щипцами в себя не влюбишь)

Скажите, Эволюция, если сочтете нужным что-то говорить вообще,эти “отношения” изначально были обречены или всему виной моя рапанья натура?