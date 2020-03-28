Личное: Шкуры

28.03.2020, 21:45, Разное

Меня реально добивает «логика» шкур. Шкура — это человек, который думает лишь о себе, своих интересах, но в ущерб другим.

Решает свои проблемы за счёт тех, кто рядом — это определяющий момент шкуры.



Фото: Соцсети

Бизнес, который насосала Оксана Лаврентьева, терпит крах. Мало того, что руководитель она — так себе, так ещё и карантин ввели.

Что Путин сказал? Отдохните недельку с сохранением зарплаты. Что предлагают шкуры? Идите-ка нахрен все отсюда без содержания по домам!

Нет, я прекрасно осознаю, что любому бизнесу сейчас тяжело. Деятельность приостановлена, когда всё нормализуется — никто не знает.

«Я очень хочу обратиться ко всем сотрудникам. Не только к своим, ко всем, кто работает по найму.Сейчас — уникальный момент, когда и владельцы бизнеса, и персонал находятся по одну сторону баррикад.Речь не идёт о зарабатывании денег, речь идёт о спасении бизнеса, и это — проблема общая. Не будет бизнеса — не будет рабочих мест. Но их не будет не только в вашей компании, их не будет в вашей отрасли нигде. Выживут только те, у кого слаженная, сильная и дружная команда. Те, кто всей командой способен подумать не о сиюминутной выгоде, а о долгосрочных перспективах.Сейчас, если работодатель просит вас об удаленной работе или написать отпуск за свой счёт, если такая работа невозможна, соглашайтесь. Если вы хотите вернуться на своё место работы в будущем и верите в компанию, в которой вы работаете.Ни у кого нет цели вас обмануть или обобрать. Есть цель пережить это сложное время и работать дальше», — убеждает Оксана своих рабов.

То есть, перевожу с языка шкур на русский: когда владелец бизнеса был в шоколаде, зарабатывал деньги, эксплуатируя людей, вы были по разные стороны баррикад.

Шкура — на Бентли. Вы — в метро. Ну, а чего такого? Это же не вам приходилось потеть под старым и вялым боровом, зарабатывая анальным насосом на «бизнес»!

А вот теперь — внимание! — чудеса преображения: уходите без денег в отпуск, потому что нужно спасать наш общий бизнес!

Серьёзно? Общим он стал?

Шкура перекладывает проблемы своего бизнеса на работников. К которым, к слову, шкура всегда относилась как к личным рабам.



Фото: Соцсети

Шкура не сделала финансовую подушку на случай трудных времён. Шкура не хочет помочь тем, кто на неё работает.

Как ништяки в обычное время грести — только лишь под себя. Как сложная ситуация — пошли вон отсюда без содержания!

Соглашайтесь, визжит шкура, сидеть без денег!

Социальная ответственность бизнеса перед работниками? Нет, не слышали!

Нормальный бизнес осознаёт личную ответственность за своих людей. Он никогда не бросит в трудной ситуации тех, кто работает на него. Не оставит без денег, без еды, а сделает всё — даже в ущерб себе! — чтобы его работники выжили.

Шкура же скажет: трудные времена! Идите на помойку и там побирайтесь! А то, что вы не смогли отложить деньги на чёрный день с грошовой зарплаты, так это вы сами и виноваты, потому что не экономили!

Если вы работаете на шкуру, задумайтесь. Нынешний кризис быстро закончится. Меняйте работу, уходите не думая. Бросайте шкур, не зарабатывайте своим горбом им денег.