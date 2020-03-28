 

В Иране число жертв коронавируса превысило 2,5 тыс. человек

28.03.2020, 21:33, Новости дня

В Иране число смертей от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 28 марта 2517. Об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования страны Киянуш Джаханпур, информирует агентство IRNA.

За последние сутки зафиксировано 139 летальных исходов.

В тяжелом состоянии находятся в Иране 3206 пациентов с коронавирусной инфекцией, отметил Джаханпур.

В общей сложности число зараженных коронавирусом граждан выросло в стране до 35 408, вылечились 11 679 человек.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 640 тыс., из них 29 848 человек умерли, более 137 тыс. выздоровели.

По числу смертей Иран находится на четвертом месте в мире, по количеству зараженных – на шестом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Посольство РФ в Китае готовит списки россиян, желающих покинуть провинцию Хубэй

12.02 / Хулиганы обстреляли автосалон на востоке столицы

09.02 / Депутат из Литвы – Лукашенко с нами играет — помирится с Москвой, и Европа ему не нужна

14.03 / Штаб-квартира ООН перешла на удаленную работу из-за коронавируса

07.03 / Тиньков за день потерял 400 млн долларов

07.02 / Стало известно о госпитализации Гаркалина

19.02 / В Киеве работники “Укрлендфарминга” вышли на митинг, требуют уволить Сытника

16.03 / «Скандинавские авиалинии» решили сократить 90% персонала

17.02 / Путин ответил на 20 вопросов ТАСС

13.02 / В Китае от нового коронавируса погибли 242 человека за сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска