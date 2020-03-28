В Иране число жертв коронавируса превысило 2,5 тыс. человек

28.03.2020, 21:33, Новости дня

В Иране число смертей от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 28 марта 2517. Об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования страны Киянуш Джаханпур, информирует агентство IRNA.

За последние сутки зафиксировано 139 летальных исходов.

В тяжелом состоянии находятся в Иране 3206 пациентов с коронавирусной инфекцией, отметил Джаханпур.

В общей сложности число зараженных коронавирусом граждан выросло в стране до 35 408, вылечились 11 679 человек.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 640 тыс., из них 29 848 человек умерли, более 137 тыс. выздоровели.

По числу смертей Иран находится на четвертом месте в мире, по количеству зараженных – на шестом.