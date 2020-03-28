Из-за коронавируса ограничили въезд в Винницу

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28.03.2020, 21:33, Новости дня

28 марта в 20.00 из-за коронавируса ограничивают въезд в Винницу. Об этом в Facebook проинформировала полиция Винницкой области.

“28 марта с 20.00 будут ограничены въезды в Винницу .Водителям въехать в город можно будет с киевского, немировского и хмельницкого направлений. …Водителей предупреждают о карантинных мероприятиях, будут делать скрининг температуры водителям и пассажирам и дезинфекцию транспортных средств”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что решение об ограничениях приняли 27 марта на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

“На въездах в областной центр работают карантинные посты, на которых несут службу полицейские, медики, представители ГСЧС (Госслужба по чрезвычайным ситуациям. – “ГОРДОН”) и Нацгвардии. Такие меры введении с целью недопущения распространения вируса COVID-19 на территории города и области”, – рассказали в полиции.

Граждан попросили с пониманием отнестись к введенным ограничениям, “ограничить свое передвижение и без срочной потребности оставаться дома”.

Увага❗️❗️❗️ Сьогодні, 28 березня, з 20.00 год. будуть обмежені в’їзди в м. Вінницю. Водіям в’їхати у місто можна буде…

Posted by Поліція Вінницької області on Laupäev, 28. märts 2020

В Украине к 28 марта официально подтверждены 311 случаев заражения (16 из них – в Винницкой области), восемь человек умерли (в Винницкой области смертей не зафиксировано).

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 640 тыс., из них 29 848 человек умерли, более 137 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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