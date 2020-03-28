В Ватикане еще один человек заразился коронавирусом. Франциск и его ближайшее окружение – здоровы

28.03.2020, 21:33, Новости дня

У папы римского Франциска и его ближайшего окружения не обнаружили коронавирусную инфекцию. Как сообщает сайт Святого престола, об этом 28 марта заявил директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

По его словам, накануне у одного из служителей церкви, который живет в Ватикане, подтвердился коронавирус.

После этого на COVID-19 протестировали 170 человек (по данным официального сайта города-государства Ватикан, постоянно в городе живет 246 человек, включая 104 бойцов Швейцарской гвардии; подданство Святого престола имеют 618 человек).

“Я могу подтвердить, что ни Святой отец, ни его ближайшие соратники не заражены”, – сообщил Бруни.

По его информации, общее количество заболевших COVID-19 в Ватикане на данный момент составляет шесть человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса к 28 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 640 тыс., умерло более 29,8 тыс. человек. Около 138 тыс. инфицированных выздоровели.

В Италии заболели более 90 тыс. человек, 10 тыс. из них скончались, 12,9 тыс. выздоровели.