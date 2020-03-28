Обнародованы данные бюджетного смартфона Redmi 9

28.03.2020, 21:30, Разное

Через неопределенный промежуток времени должен выйти недорогой смартфон Redmi 9. В роли его платформы выступит процессор MediaTek.

Ранее уже прошла премьера мобильных гаджетов Redmi Note 9 Pro и 9 Pro Max, а также Note 9S, которая также позиционируется как международная модификация Note 9 Pro. Спустя время китайский бренд планирует выпустить 9A, Note 9 и Redmi 9, но специалисты, принимая во внимание те или иные изменения, касающиеся выхода аппаратов девятого поколения, не уверены, что в нижней части гаджетов останутся все прежние технологические решения.

На текущий момент в Сети имеется изображение смартфона Redmi 9, внешность которого станет отличаться от дизайна презентованных прежде аппаратов. Новинка больше напомнит Redmi K20 или K30. По данным информаторов, в основе китайского смартфона появится процессор MediaTek Helio G80, он также получит квадрокамеру с четырьмя датчиками на 13+8+5+2 Мп. Покупатели смогут выбрать версии в пурпурном и зеленом цветах. Информации об анонсе пока нет.

Бренд всевозможной техники принадлежит китайской корпорации Xiaomi. Он производит наушники, ноутбуки, смартфоны и остальное. В январе прошедшего года в компании отметили, что Redmi будет работать на рынке как отдельная фирма, что поспособствует большему удовлетворению запросов собственной аудитории.