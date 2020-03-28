Разработан полимерный антисептик

28.03.2020, 21:24, Новости дня

Команде ученых удалось разработать и запатентовать полимерный антисептик, который обеспечивает длительный эффект нейтрализации вирусов, грибков и микробов на разных поверхностях.

Чтобы удостовериться в эффективности антисептика, специалисты нанесли его на кнопки лифта, ручки дверей и поручни. В течение нескольких минут раствор высыхал и образовывал тонкую защитную пленку.

Созданный антисептик полностью безвреден для организма, ведь полимер не является токсичным, а его антисептическое действие было доказано.