Разработан полимерный антисептик
28.03.2020, 21:24, Новости дня
Команде ученых удалось разработать и запатентовать полимерный антисептик, который обеспечивает длительный эффект нейтрализации вирусов, грибков и микробов на разных поверхностях.
Чтобы удостовериться в эффективности антисептика, специалисты нанесли его на кнопки лифта, ручки дверей и поручни. В течение нескольких минут раствор высыхал и образовывал тонкую защитную пленку.
Созданный антисептик полностью безвреден для организма, ведь полимер не является токсичным, а его антисептическое действие было доказано.
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