Ученые создали аэрогель из отработанных покрышек

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28.03.2020, 21:24, Новости дня

Команда исследователей смогла создать аэрогель из продуктов переработки старых шин.

Для создания уникального материала ученые разделили шины на тонкие фрагменты, а затем вымочили их в смеси из растворителей. Полученный материал выварили, просушили и выморозили при очень низких температурах.

Аэрогель является самым легким твердым веществом и на 99,8% состоит из воздуха. Также этот материал отличается низкой плотностью, твердостью, прозрачностью и жаропрочностью. Созданный учеными материал может применяться в космической науке, строительстве и промышленности.



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