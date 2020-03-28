Уникальный шанс: спасите мир, сидя на диване

28.03.2020, 21:20, Новости дня

Медкомплекс в Коммунарке посетил президент. Само собой, там ему были обеспечены высшие стандарты защиты от биологической угрозы. К счастью, большинству из нас в этот бокс идти не придется, если мы будем выполнять правила, в том числе правила того, как надо сейчас мыть руки.

В Коммунарке, в лечебно-диагностическом корпусе, куда приезжал Владимир Путин, каждый сотрудник понимает: карантин — мера абсолютно необходимая, а гигиена может спасти от заболевания коронавирусом. Поэтому дезинфекция рук здесь начинается на входе.

Но это, что называется, мобильный вариант. В домашних условиях руки можно качественно продезинфицировать с помощью мыла и воды. Мастер-класс проводит старшая операционная сестра больницы в Коммунарке. Итак, если у вас в руках антибактериальное мыло, время процедуры — от 1 до 3 минут. А если обычное, туалетное , тоне меньше 5.

Ладони — самая загрязненная часть рук. Тут надо с особой тщательностью мылить, но не тереть, и уж тем более мочалкой, предупреждают профессионалы, чтобы не повредить кожу. После ладоней обрабатываем тыльную сторону и каждый палец по отдельности, начиная с большого.

На этих уже знаменитых кадрах — Владимир Путин после посещения больницы в Коммунарке такими же движениями под руководством врачей обрабатывает руки: тыльную сторону, ладони и большие пальцы рук.

В домашних условиях дальше нужно смывать мыло. И тоже не совсем так, как мы все привыкли, начиная с кончиков пальцев и ведя к локтям.

А сушить руки лучше всего, промокнув кожу. Тереть ни к чему — это ведет к микротрещинам. Кстати, девушкам на время самоизоляции медики рекомендуют отказаться от косметики, чтобы удобнее было умывать лицо или протирать его антисептическими салфетками. Да и в непарадном виде ведь меньше соблазна карантин нарушить.

– Что бы вы сказали людям, которые считают, что карантин — это несерьезно, неважно, его необязательно соблюдать?

– Если люди не хотят думать о себе, то нужно хоть немного подумать о других. Люди, когда не думают о себе, они не задумываются ни о ком. Мы сейчас не задумываемся о себе, а думаем только о вас. Подумайте немного о нас, — подчеркнула Людмила Ларионова, главная медсестра ГКБ №40.

То есть всем предоставляется уникальный шанс спасти мир, сидя на диване. Нужно всего-то не провалить миссию. Как говорят медики, многие из госпитализированных карантином как раз пренебрегли.