В Новой Москве нашли потерявшегося ребенка

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28.03.2020, 21:20, Новости дня

В городе Московский в Новой Москве потерялся маленький ребенок. После непродолжительных поисков его обнаружили сотрудники полиции. Ребенка передали родителям, он не пострадал.

Маленький ребенок пропал днем в субботу, 28 марта, в лесопарковой зоне Московского на Радужной улице. Родители попытались отыскать его самостоятельно, но вскоре обратились в полицию. К счастью, поиски увенчались успехом.

Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве просил граждан в ближайшие девять дней не выходить из дома без крайней необходимости, напоминает ТАСС.

 



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