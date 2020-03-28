В правительстве Британии рассказали о самочувствии Джонсона

28.03.2020, 21:16, Новости дня

Британский премьер Борис Джонсон продолжил руководить правительством после самоизоляции, сообщил министр по вопросам бизнеса Алок Шарма.

«Премьер продолжает руководить действиями правительства по борьбе с коронавирусом. <…> Правительство абсолютно едино в том, как бороться с вирусом. Нет никаких пробелов в структуре правительства», – сообщил министр, передает РИА «Новости».

27 марта Джонсон сообщил, что у него слабые симптомы заболевания, и он решил самоизолироваться. Глава правительства призвал жителей страны не выходить на улицу и ездить на работу только в случае невозможности работать дома.

В субботу сообщалось, что в Британии более 1 тыс. человек погибли от коронавируса.

В пятницу министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом, он решил самоизолироваться. Напомним, глава британского правительства Борис Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании.