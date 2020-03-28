Дочь певицы Славы оставила учёбу в театральном ВУЗе

28.03.2020, 21:09, Разное

Недавно бьюти-блогер Александра Морозова, являющаяся дочерью популярной певицы Славы, пояснила о том, что оставила учебу в театральном ВУЗе. По словам знаменитости, причиной стало желание сменить направление своей будущей деятельности.

Примечательно, что такой демарш является не первым в жизни красавицы. Еще два года назад она ушла из мастерской В.М. Бейлиса, поступив тогда в ВТУ имени Щепкина. Однако и в этом учебном заведении обучение Морозовой оказалось непродолжительным. Ссылаясь на собственные мотивы, она сообщила, что решила получать другую профессию и сейчас учится на лингвиста в РУДН.

Однако, стоит отметить, что и в настоящее время дочь Славы не погружена целиком в учебу. Дело в том, что она лишь недавно приехала из Франции, охваченной большим распространением коронавируса. Вернувшись из Ниццы с немалыми трудностями, красотка самоизолировалась и в данный момент пребывает на карантине дома.