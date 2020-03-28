«Роснефть» прекратила работу в Венесуэле

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28.03.2020, 21:09, Разное

Российская компания «Роснефть» прекратила собственную деятельность на территории Венесуэлы. В настоящее время фирма приступает к реализации активов, которые связаны с этим южноамериканским государством.
Продажи активов помогут «Роснефти» обзавестись пакетом своих акций в сумме 9,6%. Скупает их в Венесуэле компания, которая является собственностью правительства России. В отечественном Кабмине подтвердили данные о приобретении активов у фирмы.

«Роснефть» – российская компания, которая специализируется на добыче газа и нефти. В 2013 году являлась самой крупной на планете производителем «черного золота». В 2017 году расположилась на третьей позиции среди всех отечественных фирм по объемам дохода. В 2018 году «Роснефть» получила 8,2 триллиона рублей выручки, которая в полной мере состоит из реализации нефти и нефтепродуктов. Сырую нефть фирма поставляет, в основном, в азиатские государства, а также в Европу и иные регионы. Последние годы компания покупала активно другие предприятия. В 2013 году капитализация «Роснефти» после приобретения THK-BP за 55 миллиардов долларов составила 96 миллиардов долларов, но к концу следующего года уменьшилась до 50 миллиардов долларов.



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