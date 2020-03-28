«Роснефть» прекратила деятельность в Венесуэле

28.03.2020, 21:08, Новости дня

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в латиноамериканской стране.

«Роснефть» заключила соглашение с компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях», – сообщили в компании, передает ТАСС.

«Роснефть» в результате этого соглашения получит на баланс одного из дочерних предприятий пакет собственных акций в размере 9,6%.

«Правительство Российской Федерации приобрело у ПАО «НК «Роснефть» активы в Венесуэле. Владельцем стала компания, на 100% принадлежащая Российской Федерации», – сказали в пресс-службе правительства.

После соглашения торговые операции «Роснефти» и активы в Венесуэле также будут проданы, закрыты или ликвидированы.

18 февраля США ввели санкции против подразделения «Роснефти» Rosneft Trading и председателя совета директоров компании Дидье Касимиро. В середине марта США ввели санкции против швейцарской «дочки» «Роснефти» – TNK Trading. В МИД подчеркнули, что санкции не смогут повлиять на позицию РФ в международных делах и на сотрудничество Москвы и Каракаса.