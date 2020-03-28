 

В интернете зафиксирована утечка названий 16 новых смартфонов Xiaomi

28.03.2020, 20:53, Разное

В Сеть утекли данные о якобы намерении китайской фирмы Xiaomi в ближайшие месяцы выпустить 16 новых смартфонов. В числе этих устройств попали модификации Poco и Redmi.
Часто под словом «утечка» многие подразумевают появление на просторах интернета информации об одном-двух гаджетах. Новая утечка касается сразу 16 смартфонов китайской корпорации Xiaomi, которые будто бы выйдут через определенное время. В частности, компания, как отмечает источник, собирается презентовать Mi Zero, Redmi 9A, Poco F2 Pro 5G, Mi 10S 5G и ряд других разработок.

Специалисты, комментируя эту новость, отметили, что такой гаджет как Xiaomi Mi 10T окажется международной версией Redmi K30, а Mi 10T Pro – K30 Pro. Аппарат Mi 7 может быть модернизацией Mi 6, а о Mi Zero каких-либо сведений нет пока на данный момент.

Интерес представляют смартфоны Redmi X10 с 4G и 5G. Это – первые устройства линейки, предполагается, что на территории Индии они выйдут под наименованием Poco F2 и Poco F2 Pro 5G, а в других странах – с именами Mi 10S и Mi 10 5G. Все подробные данные могут появится спустя время.



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