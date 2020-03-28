 

“Летай, моя девочка!”: Лариса Гузеева трогательно поздравила дочь Ольгу Бухарову с юбилеем

28.03.2020, 20:53, Разное

Популярная актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в своем микроблоге Instagram несколько фотоснимков своей дочери Ольги Бухаровой, поздравив наследницу с 20-летием. Пост знаменитости вызвал массу сентиментальных отзывов подписчиков.
Пользователи Сети неоднократно отмечали, двадцатилетняя Ольга Бухарова отличается весьма озорным нравом, который не всегда является понятным окружающим. Так, недавно появлялась информация о том, что наследница актрисы в одном из таких порывов разгромила свою комнату, вызвав немало порицаний от пользователей соцсетей. Тем не менее, Лариса Гузеева неоднократно подчеркивала, она всегда будет оставаться на стороне своей дочери, вне зависимости от её озорных поступков. “Летай, моя девочка! Я рядом”, – таким звучным слоганом сопроводила артистка свой пост, посвященный юбилею.

Публикация знаменитости была отмечена большим количеством комментариев, многие из которых можно назвать очень сентиментальными. Поклонники Ларисы Гузеевой искренне поздравили и саму кинозвезду, и её дочь с праздником, а некоторые из подписчиков заметили, что Ольга Бухарова вырастет такой же красавицей, как её знаменитая мать. За несколько часов пост набрал более 70 тысяч “лайков”.



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