Мнение: Нелегкий выбор

28.03.2020, 20:40, Разное

О, а вот хорооший вопрос для моих маленьких друзей, которые нынче все поголовно стали инфекционистами: чем отличаются контагиозность от вирулентности? Или это одно и то же?

И второй вопрос, вытекающий из первого: если бы вы сами были вирусом – каким бы вы предпочли быть: контагиозным или вирулентным?

Тех, кто правильно ответит – порадую гениально подмеченным в ФБ: “А ведь Родион из фильма “Москва слезам не верит” был прав. “Ничего не будет: ни театров, ни кинотеатров, ни парков, ни баров, ни ресторанов. Одно сплошное телевидение”.