 

Трамп подписал закон о выделении более 2 триллионов долларов

28.03.2020, 20:40, Разное

на помощь гражданам и экономике из-за коронавируса.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении 2,2 триллиона долларов на поддержку экономики и жителей из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в своем твиттере.

По словам Трампа, документ стал самым большим пакетом помощи в истории США. В частности, по нему предоставят ссуды и гранты предприятиям, а также дополнительные средства медработникам. Размер страхования по безработице тоже увеличат.

Документ поддержал Конгресс США. Несколько дней назад его одобрил и Сенат.

Число заразившихся COVID-19 в США уже превысило 100 тысяч человек. Страна обогнала Китай и Италию, сейчас она находится на первом месте по числу заболевших. В США умерли от коронавируса более 1,5 тысяч человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


На западном фронте без перемен. Американский доктор ведет хронику столкновения с коронавирусом: (военные) сводки

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Мнение: С400 против ВКС

28.03 / Из России пытались вывезти порядка 11 тонн антисептика

24.03 / Эпидемия раскрывает истинный характер страны

11.03 / Экономика: Как лучше всего пережить валютную панику?

13.05 / Эпиляция и узкие джинсы подрывают женское здоровье – вплоть до венерических заболеваний

26.02 / Не спал за рулем: В деле о смерти Виктора Цоя нашли загадочную нестыковку

23.02 / Мнение: 23 февраля!

21.03 / В Сирии найдены следы «конца света»

09.03 / Мнение: Ценовые войны

16.03 / Около 57 процентов граждан России пообещали в 2024 году проголосовать за Владимира Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска