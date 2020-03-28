Личное: Накрывает периодически

28.03.2020, 20:35, Разное

Если вы внимательно прочитали разбор предыдущего письма и примерно увидели, как выглядит приклеенный к себе фокус и внешний локус, посмотрите теперь в этом письме, как человек честно пытается сместить фокус на партнера, но локус его тоже у партнера и поэтому получается слив. Фокус на партнере и локус у него – это слив (фокус на себе, а локус у него – тоже слив, просто через кочки, с косяками и обидами). Почувствовав слив, она возвращает фокус к себе. Потом снова пытается поместить фокус на партнера, но не может вернуть локус себе. И ей кажется, что у нее качели. Фокус ее качает туда-сюда, корону качает, а локус всегда остается внешним.

Посмотрите на это детально.

midasg

Уважаемая Эволюция, добрый день.

Письмо про качели, запуталась и правильного решения не вижу.

С июля у меня роман с женатым мужчиной, К., который спустя 2 месяца общения со мной ушёл из семьи, затем спустя два месяца вернулся туда, а ещё спустя два месяца пришёл ко мне обратно. Мне 32, дочь 9 лет, ему 35, двое детей: сын 8 лет и дочка 2 года.

Сейчас он живет у меня, но постоянно в неуверенности, оставаться ли со мной, говорит, что очень тянет к детям.

Я понимаю, как ему тяжело, он прекрасный папа. Он бывает там 2-3 раза в неделю после работы, ко мне приезжает после 10 вечера и один выходной всегда там. И говорит, что хотел бы бывать там чаще, что младшая его начала сторониться, старший расстраивается, когда он уезжает, и ему от этого очень плохо.

(Вот смотрите, фокус на мужчине, на его потребностях, на его переживаниях. Автор выглядит очень понимающей, однако, если приглядеться, это скорее колпачок на мужчине. Колпачок надевают для того, чтобы оправдать свой слив, как вы знаете. У вас нужда в человеке, зависимость, то есть локус ваш у него, а он вам не дает то, что вам надо, вы помещаете фокус на него и сочувствуете ему очень. Но локус ваш попрежнему у него. Если бы вы могли вернуть локус себе, вы бы думали, как бы ему помочь. В данном случае помочь мужчине легко. Надо убедить его вернуться в семью. Но автор так не может, ведь локус ее у него, у нее нужда в нем. Поэтому она просто сочувствует ему и сострадает)

С женой, по его словам, за 10 лет брака уже не осталось эмоций и близости, жили как соседи, общались о детях. Сейчас у них заканчивается срок для обжалования развода. Инициатором ещё в ноябре был он, под моими скалками. Алименты платит, квартиру, которую своими руками ремонтировал в новостройке, мотаясь между Питером и Москвой, оставил им. В мск они живут 2,5 года.

В ноябре он вернулся в семью, говорит ради детей, жена все равно настаивала на разводе, но соглашалась жить вместе. Месяц была тишина, я пыталась жить дальше, затем месяц пинговал, я не отвечала, потом сдалась, погуляли, ночевал у меня несколько раз, я не выдержала и сказала, что люблю, он сказал, что тоже любит. Его семья была в отъезде на январские праздники.

(Когда она не отвечала ему, она скорее всего фокус к себе вернула, не хотела сливаться, но локус всегда был у него, она ждала от него решительных действий. Дождалась, то есть вытянула)

От меня поехал встречать их в аэропорт, а на следующий вечер приехал ко мне с вещами, я опешила, стала кудахтать как так, да зачем, ты опять потом передумаешь и тд. Он спонтанно решил тогда, а я получается не поверила и стала клятв да гарантий требовать.

(Клятв и гарантий требовала, потому что локус был у него, а фокус на себе, ей хотелось, чтобы он вложился)

В начале марта был сам развод, из-за которого он очень переживает: детям плохо, 10 лет жизни, мой личный провал и т.д.

Нет, говорит, ощущения, что он делает правильные вещи и мне в новых отношениях не рад.

(А вот здесь фокус опять на нем. Ей жалко его, она сочувствует, не злится. Но, к сожалению, это опять колпачок. То есть локус ее по-прежнему у него. Она ничего не хочет делать с этой ситуации, просто выражает понимание и грустит вместе с ним)

Я примерно раз в неделю не выдерживаю тяну на себя одеяло, хожу с кислыми щами, ною, что чувствую, будто меня используют: секс, завтрак, ужин, а весь интерес и досуг у него там. В выходные если едем куда-то, я чувствую, что не на своём месте, что ему хочется туда.

(Иногда она возвращает фокус к себе и тогда ее кроет обида, даже злость, почему он не дает ей любви, почему он ее использует)

Сейчас говорит, что я хорошая, но он не может мне дать то, что мне нужно, очень старался полюбить, но видимо не получается. Со мной не хватает спокойствия: неясно как я отреагирую его поступки и когда снова буду скандалить.

(А вот тут снова фокус на нем. Ему не хватает спокойствия, он Бедняша, надо ему помочь, но ни в коем случае не разжимать щипцы)



У нас ощутимая разница в ОЗ: у меня почти в 2 раза выше доход, работа перспективнее и надежнее, он из Питера, здесь жил у жены, платит алименты (детям и жене).

Часто не выдерживаю и обвиваюсь зв, начинаю плюсовать и злиться, вроде как зачем мне всё это надо, не такой уж и приз. А потом понимаю, что очень надо и что люблю, и сижу тихо, стараюсь быть понимающей, но затем снова скатываюсь к ощущениям собственной ненужности и по новой: мои скалки, слёзы, кислые щи.

(Здесь она сама описала, как летает ее фокус. На нем и она старается быть понимающей. На себе и она злится и бесится. Но локус всегда у него, поэтому то слив, то щипцы и скалки, которые тоже слив, просто с обидами и косяками)

С домашними делами он помогает, он добрый и нежный, наверное, из-за чувства вины и природной интеллигенции. Продукты и быт в основном на мне, материально тоже. Еще у него учеба дистанционная, на неё совсем не хватает времени. А я не знаю, как ему это время освободить и при этом не думать, что я ему ночлежка и сервис.

(Автор спрашивает, как держать фокус на нем и не сливаться? Это возможно, если вернуть себе локус, то есть перестать к нему липнуть и держаться за него, взять свою эмоциональную опеку и поддержку полностью на себя. Вот материально сливаются всегда те, кто эмоционально слишком сильно вцепился в другого. Надо убрать щипцы и не будет слива)

Знаю, что я со своей семьей не конкурент детям, но то, сколько времени он там проводит, – для меня слишком тяжело. Чувствую себя лошадью в короне, но сил его выгнать нет: он же хорошо относится, просто детей любит и хочет их видеть.

(Он ей сказал, что не смог полюбить, что не чувствует себя с ней счастливым. Практически взмолился, чтобы она его отпустила с миром. А она думает о том, что должна выгнать его. Заметно, как колпачок способствует росту короны? Из-под короны кажется, что человек зависим, прилепился и его придется выгнать, чтобы отвязаться)

Я предлагала, если удобно, старшего к нам приводить, когда меня и дочки нет (для начала): кота посмотреть (он кошек очень любит), какие-то подарочки передавала, не просила говорить что от меня, курсы интересные нашла ему, куда К. его теперь будет водить, когда вирус уляжется, подарок на др (билеты на научное шоу) сделала в соответствии с интересами.

(Здесь у нее фокус на нем, и создается видимость, что локус у нее, она старается что-то делать. Но только это все опять слив из-за слияния. Ведь у него нет желания быть с ней, а у нее желание быть с ним огромно и она удерживает его рядом вложениями. Не может разделить границы из-за внешнего локуса)

Пару раз он спрашивал, можно ли старшему оставаться у нас на выходные. Я отвечала, что конечно можно, но разговоры об этом затихли.

При этом я понимаю, что моя дочь ему не интересна, к моим родителям на шашлыки он ехать не хочет, – ему вроде как стыдно за это нежелание, но не заставлять же себя.

Не могу сама принять решение и его от себя освободить. Но где найти сил, чтобы встречать и провожать его всегда радостной с антищипцами тоже не знаю.

(Не могу вернуть себе локус, пишет она. Но как же держать на нем фокус и быть заботливой? И ей кажется, что будь она радостной и ласковой, это будут антищипцы. Хотя антищипцы будут только если она вернет себе локус. От фокуса щипцы не зависят)

Постоянно нахожусь в подвешенном состоянии, что вот сейчас он соберёт вещи и уедет.

(Ей все время страшно, потому что из-за внешнего локуса вы не владеете собой, вы под властью другого)

Пытаюсь отвлекаться на свои дела: семью, спорт, учебу, но сил все равно очень мало и накрывает периодически.

(Очень сложно переносить фокус на что-то, когда локус не у вас)

Я слила ему всю свою территорию, но ему это не нужно, ему нужно к детям.

(Вроде и понимает его нужду, но готова дать ему что угодно, но только не это. Не может отпустить его к детям, а свою нужду от него отлепить. Совсем отлепить, а не до вечера)

Это мой голод и дыра в ресурсе любви, что я цепляюсь за человека, который не смог меня полюбить?

(Ей кажется, что голод и дыра – причина липкости. Народ, липкость – причина голода и дыры. Липкость – это внешний локус, это когда вы своими щупальцами ухватились за человека и держите. От этого дыра и голод. А не наоборот. Это принципиально. Если вы думаете, что люди от голода вынуждены цепляться за кого-то, вы никогда не поймете, что нет такого энергетического голода, который нельзя удовлетворить самому. Любой голод можно удовлетворить, если локус у вас внутри границ)

Или это корона и жадность, раз мне так сложно мириться с тем, что он столько свободного времени не со мной?

(Просит побольше колпачок, чтобы смириться с его отсутствием и продолжать цепляться и сливаться)

Спасибо большое, что дочитали, и ещё бОльшее за всю Вашу деятельность.