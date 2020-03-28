Диетолог Сьюзан Дир назвала полезные свойства кожуры лимона

28.03.2020, 20:30, Разное

Диетолог Сьюзан Дир пояснила о полезных свойствах кожуры лимона. В их числе оказалась защита от преждевременного старения и понижение риска онкологии.

Врач отметила, что цедра лимона помогает укрепить иммунитет, а витамин С содержится в ней в значительно больших количествах, нежели в плодах. Помимо этого, кожура цитрусового помогает вывести токсические соединения и шлаки из тела, что обеспечивает защиту клеток от инфицирования.

Цедра лимона ликвидирует негативное воздействие свободных радикалов, провоцирующих многие недуги. Их скопление может вызвать повреждение структуры клеточной мембраны, что в свою очередь вызывает скопление избытка жидкости в теле человека и рассматривается специалистами как один из факторов старения. Употребление кожуры лимона в пищу помогает нормализовать жизненно важные механизмы работы печени, усилить выделение гормонов, улучшить работоспособность нервной и сосудистой систем.

Помимо этого, польза цедры лимона заметна при лечении многих заболеваний, включая остеопороз и артрит. Вдобавок, употребление лимона с кожей помогает стимулировать производство в теле человека коллагена. Среди других положительных особенностей приёма в пищу цедры плода можно отметить избавление от угревой сыпи. Лимон способствует устранению усталости, снижает нервное напряжение и борется с бессонницей наряду с симптомами депрессии.